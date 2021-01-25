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Студия Lucasfilm уволила звезду «Мандалорца» Джину Карано из-за оскорбительных постов в соцсетях

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После оскорбительных постов Джины Карано в соцсетях студия Lucasfilm решила разорвать отношения с актрисой, которая сыграла Кару Дюн в двух сезонах сериала «Мандалорец». Актриса сравнила в TikTok современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией. Пост был удален, но распространился в Twitter, где затем быстро набрал популярность хештег «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano), с которым авторы обращались к Disney и создателям «Мандалорца».

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети, — написала Карано. — Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?»

После шумихи в соцсетях студия Lucasfilm выпустила заявление, в котором объявила, что больше не намерена сотрудничать с актрисой:

«Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и мы не планируем работать с ней в будущем. Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы».

«Как еврей, заявляю: это **** мерзко и не нужно. Джину Карано нужно привлечь к ответственности. Угнетение моего народа из-за нашей религии и этнической принадлежности НЕ то же самое, что политические разногласия».

Кроме Lucasfilm, с Карано прекратило работать агентство UTA, представлявшее актрису.

Это не первый раз, когда Карано оказывается в центре скандала из-за своих высказываний в соцсетях. В августе 2020-го ее раскритиковали за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Lives Matter. После этого ее обвинили в трансфобии, когда она решила поиздеваться над практикой использования личных местоимений, добавив в профиле в Twitter «бип/боп/буп» рядом со своим именем. Карано также публиковала дезинформацию о требованиях к маскам в связи с пандемией коронавируса и выступала против вакцинации. После президентских выборов в США она поделилась теориями заговора о мошенничестве на выборах.

Карано и ее поклонники попытались изменить ситуацию, запустив в Twitter хештег «Мы любим Джину Карано» (#weloveginacarano), но он остался незамеченным большинством пользователей.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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