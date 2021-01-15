Педро Паскаль сыграет Джоэла в экранизации «The Last of Us». Роль Элли досталась Белле Рэмси из «Игры престолов»

Педро Паскаль (Дин Джарин из «Мандалорца») и Белла Рэмси (Лианна Мормонт из «Игры престолов») снимутся в сериале «Последние из нас», адаптации одноименной видеоигры. Паскаль сыграет Джоэла, а Рэмси исполнит роль Элли. Шоураннером проекта выступит Крэйг Мэйзин, создатель сериала «Чернобыль», а пилотный эпизод поставит Кантемир Балагов, режиссер драм «Дылда» и «Теснота». Последний подтвердил кастинг у себя в Instagram.

«The Last of Us», разработанная для Sony PlayStation компанией Naughty Dog, рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором мир пережил глобальную пандемию. Ее вызвал опасно мутировавший грибок кордицепс, превращающий зараженных в агрессивных зомби. Спустя 20 лет люди начинают приходить в себя, выживая посреди небольших островков цивилизации, отгороженных от остального мира.

Одинокого работягу Джоэла, перебивающегося случайными заработками, нанимают переправить 14-летнюю Элли из зоны карантина. Однако обычное задание быстро превращается в рискованную борьбу за выживание, от итогов которой зависит судьба оставшегося человечества.

Сериал будет основан на сюжете первой игры с возможным добавлением историй из продолжения. Мэйзин напишет сценарий экранизации совместно с Нилом Дракманном, автором оригинальной игры.

Источник: Variety

Фото: Getty Images