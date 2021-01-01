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«Лето'85» и «Что мы говорим, что мы делаем» лидируют по номинациям на премию «Сезар»

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Французская киноакадемия объявила номинантов на премию «Сезар». Больше всего номинаций получила драма «Что мы говорим, что мы делаем». Фильм о беременной девушке, которая влюбляется в кузена своего бойфренда, претендует на 13 наград, в том числе за режиссуру и лучший фильм. 

Второе место разделили драмеди «Счастливо оставаться» и последний фильм Франсуа Озона «Лето'85» — у обоих по 12 номинаций.

В этом году победителей «Сезара» выберет новое руководство. Прежний совет директоров ушел в отставку после того, как премию раскритиковали за 12 номинаций «Офицера и шпиона» Романа Полански. Фенимистские сообщества были недовольны тем, что академия отмечает фильм режиссера, обвиненного в изнасиловании. 

Список номинантов:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший дебютный фильм

Лучший зарубежный фильм

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая многообещающая актриса

Лучший многообещающий актер

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший саундтрек

Лучшая работа оператора

Лучший монтаж

Лучшие костюмы

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший анимационный фильм

Лучший документальный фильм

Победителей объявят 12 марта.

Источник: Variety

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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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