«Лето'85» и «Что мы говорим, что мы делаем» лидируют по номинациям на премию «Сезар»

Французская киноакадемия объявила номинантов на премию «Сезар». Больше всего номинаций получила драма «Что мы говорим, что мы делаем». Фильм о беременной девушке, которая влюбляется в кузена своего бойфренда, претендует на 13 наград, в том числе за режиссуру и лучший фильм.
Второе место разделили драмеди «Счастливо оставаться» и последний фильм Франсуа Озона «Лето'85» — у обоих по 12 номинаций.
В этом году победителей «Сезара» выберет новое руководство. Прежний совет директоров ушел в отставку после того, как премию раскритиковали за 12 номинаций «Офицера и шпиона» Романа Полански. Фенимистские сообщества были недовольны тем, что академия отмечает фильм режиссера, обвиненного в изнасиловании.
Список номинантов:
Лучший фильм
Лучший режиссер
- Альбер Дюпонтель, «Счастливо оставаться»
- Майвенн, «ДНК»
- Себастьен Лифшиц, «Девочки»
- Эмманюэль Муре, «Что мы говорим, что мы делаем»
- Франсуа Озон, «Лето'85»
Лучший дебютный фильм
Лучший зарубежный фильм
Лучшая женская роль
- Лор Калами, «Антуанетта в Севенне»
- Мартин Шевалье, «Ты и я»
- Виржини Эфира, «Счастливо оставаться»
- Камелия Жордана, «Что мы говорим, что мы делаем»
- Барбара Зукова, «Ты и я»
Лучшая мужская роль
- Сами Буажила, «Сын»
- Джонатан Коэн, «Хочу ребёнка»
- Альбер Дюпонтель, «Счастливо оставаться»
- Нильс Шнайдер, «Что мы говорим, что мы делаем»
- Ламбер Вильсон, «Генерал Де Голль»
Лучшая женская роль второго плана
- Фанни Ардан, «ДНК»
- Валерия Бруни-Тедески, «Лето'85»
- Эмили Декьенн, «Что мы говорим, что мы делаем»
- Ноэми Львовски, «Как быть хорошей женой»
- Иоланда Моро, «Как быть хорошей женой»
Лучшая мужская роль второго плана
- Эдуард Баэр, «Как быть хорошей женой»
- Луи Гаррель, «ДНК»
- Бенжамен Лаверн, «Антуанетта в Севенне»
- Венсан Макен, «Что мы говорим, что мы делаем»
- Николя Марье, «Счастливо оставаться»
Лучшая многообещающая актриса
- Мелисса Герс, «Девушка с браслетом»
- Индия Хэйр, «Рыбосекс»
- Джулия Пьятон, «Что мы говорим, что мы делаем»
- Камилль Рутерфорд, «Счастье»
- Фатия Юссуф, «Милашки»
Лучший многообещающий актер
- Хо Гуан, «Ночью»
- Феликс Лефевр, «Лето'85»
- Бенжамен Вуазен, «Лето'85»
- Александр Веттер, «Мисс»
- Жан-Паскаль Зади, «Просто черный»
Лучший оригинальный сценарий
- «Счастливо оставаться»
- «Антуанетта в Севенне»
- «Что мы говорим, что мы делаем»
- «Ты и я»
- «Удалить историю»
Лучший адаптированный сценарий
Лучший саундтрек
Лучшая работа оператора
Лучший монтаж
Лучшие костюмы
- «Счастливо оставаться»
- «Как быть хорошей женой»
- «Что мы говорим, что мы делаем»
- «Генерал Де Голль»
- «Лето'85»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Счастливо оставаться»
- «Как быть хорошей женой»
- «Что мы говорим, что мы делаем»
- «Генерал Де Голль»
- «Лето'85»
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм
- «Девочки»
- «Галстук»
- «Сириль, фермер, 30 лет, 20 коров, молоко, масло, долги»
- «Histoire d'un regard»
- «Монополия на насилие»
Победителей объявят 12 марта.
Источник: Variety
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