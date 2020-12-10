«Ребут „Ворона“ с Джаредом Лето»: Что в соцсетях пишут о Джокере из «Лиги справедливости»

Новый образ Джокера в исполнении Джареда Лето из режиссерской версии «Лиги справедливости» вызвал в сети неоднозначную реакцию. Одни уверены, что актер отлично смотрится в роли злодея, а удаление татуировок, которыми он обзавелся в «Отряде самоубийц», сделало антагониста более угрожающим. Другие же сравнивают нового Джокера с разными музыкантами и шутят, что он больше похож на заглавного героя «Ворона».
Собрали твиты, где обсуждают Джокера:
«Лето здесь действительно хорошо выглядит. Не фанат его Джокера, но, возможно, большее количество экранного времени поможет ему стать лучше».
«ОК, в восторге от нового Джокера из версии Снайдера».
«ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО! Вот он, Клоун-принц преступного мира!»
«В роли Джокера Джаред Лето выглядит по-настоящему пугающе. Не терпится увидеть его в фильме».
«Глупее того, что Джокер выбил себе на лбу татуировку „дефектный“, только то, что он затем пожалел и удалил ее».
«Простите, но Джаред Лето теперь больше похож на Брэндона Ли в „Вороне“, чем на Джокера».
«Не уверен насчет нового ребута „Ворона“ с Джаредом Лето».
«Тетрадь смерти: Версия Снайдера» (2021 год)
«Первые кадры с Джокером в „Лиге справедливости“ выглядят очень хорошо».
«Новый Джокер от Зака Снайдера / Джареда Лето выглядит так, будто он должен выступать на концерте Slipknot, а не планировать захват Готэма».
«СРОЧНО: Первые кадры с Джокером из „Лиги справедливости Зака Снайдера“!»
«Это не Джокер, а участник группы KISS».
«Новый Джокер такой».
«Первый кадр с Джокером из фильма Зака Снайдера „Лига справедливости“».
«Ах да, я уверен, что Джокер Джареда Лето, всеми любимый персонаж из всеми любимого „Отряда самоубийц“ (2016), — это именно то, что нужно было добавить в „Лигу справедливости“, чтобы она достигла своей окончательной мастерской формы».
«Джаред Лето очень великодушно выделил время в своем расписании и снялся в студенческом фильме… Извините, что? „ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ“?!?!»
«Джаред Лето показывает новый образ Джокера для версии Снайдера»
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет 18 марта. Ее хронометраж составит около 4 часов.
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