«Ребут „Ворона“ с Джаредом Лето»: Что в соцсетях пишут о Джокере из «Лиги справедливости»

Новый образ Джокера в исполнении Джареда Лето из режиссерской версии «Лиги справедливости» вызвал в сети неоднозначную реакцию. Одни уверены, что актер отлично смотрится в роли злодея, а удаление татуировок, которыми он обзавелся в «Отряде самоубийц», сделало антагониста более угрожающим. Другие же сравнивают нового Джокера с разными музыкантами и шутят, что он больше похож на заглавного героя «Ворона».

Собрали твиты, где обсуждают Джокера:

«Лето здесь действительно хорошо выглядит. Не фанат его Джокера, но, возможно, большее количество экранного времени поможет ему стать лучше».

«ОК, в восторге от нового Джокера из версии Снайдера».

«ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО! Вот он, Клоун-принц преступного мира!»

«В роли Джокера Джаред Лето выглядит по-настоящему пугающе. Не терпится увидеть его в фильме».

«Глупее того, что Джокер выбил себе на лбу татуировку „дефектный“, только то, что он затем пожалел и удалил ее».

«Простите, но Джаред Лето теперь больше похож на Брэндона Ли в „Вороне“, чем на Джокера».

«Не уверен насчет нового ребута „Ворона“ с Джаредом Лето».

«Тетрадь смерти: Версия Снайдера» (2021 год)

«Первые кадры с Джокером в „Лиге справедливости“ выглядят очень хорошо».

«Новый Джокер от Зака ​​Снайдера / Джареда Лето выглядит так, будто он должен выступать на концерте Slipknot, а не планировать захват Готэма».

«СРОЧНО: Первые кадры с Джокером из „Лиги справедливости Зака ​​Снайдера“!»

«Это не Джокер, а участник группы KISS».

«Новый Джокер такой».

«Первый кадр с Джокером из фильма Зака ​​Снайдера „Лига справедливости“».

«Ах да, я уверен, что Джокер Джареда Лето, всеми любимый персонаж из всеми любимого „Отряда самоубийц“ (2016), — это именно то, что нужно было добавить в „Лигу справедливости“, чтобы она достигла своей окончательной мастерской формы».

«Джаред Лето очень великодушно выделил время в своем расписании и снялся в студенческом фильме… Извините, что? „ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ“?!?!»

«Джаред Лето показывает новый образ Джокера для версии Снайдера»

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет 18 марта. Ее хронометраж составит около 4 часов.