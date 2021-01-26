Педро Паскаль, Карен Гиллан и Дэвид Духовны снимутся в комедии Джадда Апатоу о съемках блокбастера в пандемию

Педро Паскаль, Дэвид Духовны, Карен Гиллан, Фред Армисен, Мария Бакалова, Кигэн-Майкл Ки, Лесли Манн, Питер Серафинович и Айрис Апатоу появятся в комедии Джадда Апатоу «Пузырь» (Bubble). Комедиограф поставит картину по сценарию, над которым работал вместе с Пэм Брэйди.

Комедия рассказывает о группе актеров и актрис, которые застревают в отеле во время пандемии, но все равно пытаются закончить свой фильм.

Согласно источникам The Hollywood Reporter, проект вдохновлен съемками блокбастера «Мир Юрского периода: Господство», работа над которым проходила в Великобритании и несколько раз приостанавливалась из-за пандемии. В итоге на меры по борьбе с коронавирусом на съемочной площадке студия Universal выделила в районе 5 млн долларов, а за время производства сделала более 40 тысяч тестов.

Утверждается, что Гиллан и Паскаль сыграют в «Пузыре» звезд выдуманной франшизы, а Манн и Духовны появятся в качестве бывших супругов, которым приходится проводить карантин вместе.

О том, что в Голливуде скоро снимут комедию про пандемию, Апатоу рассказал КиноПоиску еще в октябре 2020-го. «Многие уже пишут сценарии про то, как люди пытаются жить, ладить с близкими и заводить отношения в новой реальности. С одной стороны, ситуация, разумеется, трагичная. С другой — в ней есть зерно комедии о попытках все это выдержать», — поделился тогда режиссер.

Фильм разрабатывается для стрим-сервиса Netflix. Старт съемок запланирован на ближайшее время. Дата выхода не сообщается.

Источник: THR

Фото: Getty Images