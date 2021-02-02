На съемках нового сериала Лины Данэм использовали трупы животных. Несколько актеров из-за этого ушли, а сама Данем заявила, что ничего не знала

Создатели сериала HBO Max «Поколение» о школьной жизни использовали в сцене урока биологии настоящие трупы кошек. В результате два участника массовки отказались от съемок в проекте. Утверждается, что актеры не знали об использовании настоящих трупов, однако представитель стрим-сервиса заявил, что все участники сцены были предупреждены заранее.

Первой на сцену из будущего сериала обратила внимание пользовательница Twitter @Lilith_Rosex.

«По словам друга из индустрии, у HBO выходит новый сериал под названием „Поколение“. Его продюсирует Лина Данэм, и ранее на этой неделе они принесли на площадку настоящих мертвых котят, чтобы их препарировали на заднем плане. Без предупреждения — у людей это вызвало травматическую реакцию».

«Судя по всему, им сказали, что они будут снимать сцену вскрытия лягушек (учитывая санитарные условия и запах, я сомневаюсь, что кто-то ожидал настоящие трупы), но в итоге на площадке были настоящие мертвые котята, и все ждали, что люди продолжат съемки».

В ответ на запрос Variety представитель HBO Max выпустил следующее заявление:

«„Поколение“ без прикрас изображает опыт старшеклассников и основан на многих воспоминаниях из жизни сценаристов сериала. Недавно были сняты сцены в классе биологии, включающие вскрытие образцов животных. Они были получены этически, с консультациями организации American Humane, через компанию, которая работает со школами. Все участники были заранее проинформированы, что это будет сложная сцена, предполагающая настоящее вскрытие; помощники режиссера регулярно общались со всеми участниками на съемочной площадке, и два актера, которые выразили дискомфорт, оставили проект, сохранив полный гонорар. Тем не менее в результате последующего обсуждения с создателями сцена будет переписана и не появится в сериале. Мы глубоко сожалеем, что это произошло».

Отмечается, что Данэм не знала о случившемся на площадке «Поколения».

«Я принципиальна в работе и жизни и поддерживаю гуманное и этичное отношение к животным, — заявила Данэм. — Ни в одном из своих проектов я никогда не использовала трупы животных, меня не было на площадке, и я не знала, что они использовались в недавно снятой сцене, показывающей занятие в классе биологии. Я полностью поддерживаю решение вырезать сцену из сериала».

Кроме ситуации со вскрытием, по словам @Lilith_Rosex на площадке «Поколения» возникли проблемы с коронавирусом. Она утверждает, что заразился один из операторов сериала, о чем сообщили уже после завершения съемок. Источники Variety подтвердили, что случай заражения коронавирусом действительно имел место и производство временно приостановили. При этом отмечается, что о заражении стало известно уже после окончания съемок.

Источник: Variety