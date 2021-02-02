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Сандра Буллок снимется с Брэдом Питтом в боевике «Скоростной поезд». Раньше актеры никогда не работали вместе

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Сандра Буллок присоединилась к актерскому составу боевика «Скоростной поезд», основанного на манге «Mariabeetle» Котару Исаки. Брэд Питт исполнит в фильме одну из главных ролей. В фильме также снимутся Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Джои Кинг, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Леди Гага и Хироюки Санада. Дэвид Литч — режиссер «Дэдпула 2», «Взрывной блондинки» и «Джона Уика» — поставит картину.

В центре истории — пятеро наемных убийц, между которыми происходит конфликт во время поездки из Токио в Мориоку на скоростном поезде.

Проект описывают как смесь «Скорости» с Киану Ривзом и «Воздушного маршала» с Лиамом Нисоном.

Кроме «Скоростного поезда», в рабочем графике Буллок значится приключенческая картина «Затерянный город Д».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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