Сандра Буллок снимется с Брэдом Питтом в боевике «Скоростной поезд». Раньше актеры никогда не работали вместе

Сандра Буллок присоединилась к актерскому составу боевика «Скоростной поезд», основанного на манге «Mariabeetle» Котару Исаки. Брэд Питт исполнит в фильме одну из главных ролей. В фильме также снимутся Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Джои Кинг, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Леди Гага и Хироюки Санада. Дэвид Литч — режиссер «Дэдпула 2», «Взрывной блондинки» и «Джона Уика» — поставит картину.

В центре истории — пятеро наемных убийц, между которыми происходит конфликт во время поездки из Токио в Мориоку на скоростном поезде.

Проект описывают как смесь «Скорости» с Киану Ривзом и «Воздушного маршала» с Лиамом Нисоном.

Кроме «Скоростного поезда», в рабочем графике Буллок значится приключенческая картина «Затерянный город Д».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images