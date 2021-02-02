Сандра Буллок снимется с Брэдом Питтом в боевике «Скоростной поезд». Раньше актеры никогда не работали вместе

Сандра Буллок присоединилась к актерскому составу боевика «Скоростной поезд», основанного на манге «Mariabeetle» Котару Исаки. Брэд Питт исполнит в фильме одну из главных ролей. В фильме также снимутся Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Джои Кинг, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Леди Гага и Хироюки Санада. Дэвид Литч — режиссер «Дэдпула 2», «Взрывной блондинки» и «Джона Уика» — поставит картину.
В центре истории — пятеро наемных убийц, между которыми происходит конфликт во время поездки из Токио в Мориоку на скоростном поезде.
Проект описывают как смесь «Скорости» с Киану Ривзом и «Воздушного маршала» с Лиамом Нисоном.
Кроме «Скоростного поезда», в рабочем графике Буллок значится приключенческая картина «Затерянный город Д».
Источник: Deadline
Фото: Getty Images
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