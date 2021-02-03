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«Дорогие товарищи!» попали в шорт-лист «Оскара». Это третий фильм Андрея Кончаловского, участвующий в гонке за премией

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Американская киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на премию «Оскар» в нескольких категориях. Драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в короткий список в номинации «Лучший иностранный фильм».

Это третий раз, когда фильм Кончаловского выдвигается на премию «Оскар». В 2016-м его лента «Рай» вошла в шорт-лист 89-го награждения. В 2002-м на номинацию претендовала картина Кончаловского «Дом дураков». Кроме этого, в 1963 году на соискание номинации выдвигали драму Андрея Тарковского «Иваново детство», одним из сценаристов которой выступил Кончаловский.

Шорт-лист номинации «Лучший иностранный фильм»

Кроме этого, объявлены претенденты в категории «Лучший документальный фильм». В шорт-лист среди прочего вошли ленты «Добро пожаловать в Чечню» и «Гунда» Виктора Косаковского, «Дик Джонсон мертв», «Художник и вор» и «Коллектив». С полным списком можно ознакомиться здесь.

Номинантов на премию «Оскар» объявят 15 марта. 93-я церемония награждения пройдет 25 апреля 2021 года.

Источник: Deadline

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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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