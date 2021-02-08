Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой «Лиге справедливости»

Vanity Fair выпустил новые кадры из режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. На них изображен Джокер в исполнении Джареда Лето. Персонаж сильно отличается от того образа, который показали в «Отряде самоубийц»: на его лице больше нет татуировок, а вместо короткой стрижки у Джокера длинные волосы.

Изначально Джокера не было в сценарии фильма. Снайдер решил добавить злодея в 2020 году, после того как Warner Bros. позволила режиссеру выпустить свою версию на HBO Max.

Ниже приведено описание одной из сцен новой версии «Лиги справедливости».

По словам Снайдера, Джокер появится в кошмарном сне Бэтмена, в котором Землю уничтожил инопланетный тиран Дарксайд. Брюс Уэйн увидит, во что превратится мир, если супергерои не объединятся, а Джокер станет для него «призраком грядущего Рождества», который мотивирует героя с помощью страха.

«Эта сцена интересна тем, что в ней Джокер разговаривает с Бэтменом о Бэтмене и размышляет о том, кем тот является. Мне кажется, фанаты заслужили этот эпизод во вселенной DC. Ранее Бэтмен Аффлека и Джокер Лето никогда не сталкивались друг с другом. Было бы некруто, если бы мы показали их воплощения, но так и не увидели их встречу», — объясняет Снайдер.

Кроме того, фильм раскроет детали убийства Робина, напарника Бэтмена, погибшего от рук Джокера: «Сцена также объясняет, почему Бэтмен приклеил карту Джокера к своему автомату, который мы видели в „Бэтмен против Супермена“. <...> Мне всегда хотелось рассказать о смерти Робина. Если когда-нибудь выйдет следующий фильм — хотя, скорее всего, этого не будет, — то я бы показал, как Джокер убил Робина и сжег особняк Уэйнов, а также все, что произошло между ним и Брюсом».

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет 18 марта. Ее хронометраж составит около 4 часов.