Что происходит в прокате: «Душа» лидирует, «Зоя» обгоняет «Северный ветер»

«Дьявол в деталях» лидирует в Америке

В прокате Северной Америки первые места по-прежнему остаются за фильмами из категории «для взрослых мужчин». После «Заступника» с Лиамом Нисоном (две недели на первом месте) лидерство захватил «Дьявол в деталях» — триллер о серийном убийце с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето. Новый релиз Warner Bros. в первые выходные получил 4,8 млн долларов, что по нынешним временам неплохо, особенно для фильма с возрастным рейтингом R. Для сравнения: «Заступник» три недели назад стартовал с 4,1 млн долларов, а другой фильм с Нисоном, «Честный вор», осенью собрал 3,1 миллиона в первый уик-энд.

Но «Дьяволу в деталях» не удалось заработать хороший сарафан. Отзывы на фильм смешанные как у американской публики (оценка B- по опросу CinemaScore), так и у критиков (только 48% положительных рецензий на Rotten Tomatoes). Неудивительно, что во второй уик-энд сборы упали на 55%. Важным фактором стал еще и Суперкубок — самое популярное спортивное событие на американском телевидении. В день матча, который всегда проводится в воскресенье, кинотеатры зарабатывают хуже обычного.

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Как и многие будущие релизы Warner Bros. в этом году, «Дьявол в деталях» сразу же появился на стриминговом сервисе HBO Max. Руководство компании сообщает, что очень довольно результатами решения временно отменить прокатное окно между кинотеатральной премьерой и релизом на видео. Впрочем, «Уорнеры» не называют, сколько раз «Дьявола в деталях» посмотрели на HBO Max.

В компании по-прежнему утверждают, что не собираются сохранять гибридную модель, после того как кинопрокат возобновится. Поучительным примером для Warner Bros. может быть прокат фильмов Netflix. Эта компания не раскрывает кассовые сборы своих фильмов в кинотеатрах, но, как сообщает Deadline, ее новая картина «Малкольм и Мари» собирает очень мало. У Netflix уже сформировалась огромная база подписчиков, не видящих необходимости покидать гостиную ради фильма, который все остальные посмотрят по телевизору.

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Прокатчики сохраняют оптимизм, несмотря на то что во многих странах кинотеатры терпят убытки, а в крупнейших городах США (в частности, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке) залы закрыты уже почти год. Крупнейшая в мире кинотеатральная сеть AMC смогла привлечь финансирование и избежала банкротства. Авторитетный биржевой аналитик Эрик Уолд прогнозирует, что индустрия кинотеатров в этом году недосчитается 40% прибыли по сравнению с 2019-м, в 2022 году будет отставать на 7%, а в 2023-м вернется к прежним показателям и превзойдет их. Уолд считает, что кризис стал стимулом для индустрии: компании сейчас изучают, как оптимизировать расходы и какие новые модели монетизации можно ввести.

«Душа» заработала почти 100 миллионов

Новый релиз Pixar остался без американского проката: в США, Канаде, а также в европейских странах «Душу» выпустили сразу на стриминге Disney+. При этом анимационный фильм неплохо собирает за границей, где у него состоялся кинотеатральный релиз. В Китае он обогнал «Суперсемейку 2» и стал вторым самым кассовым релизом Pixar в этой стране (362 млн юаней, или 55,8 млн долларов). «Душа» уверенно держит первое место в Южной Корее и России, в обеих странах — лишь с небольшим падением сборов к прошлой неделе. По результатам выходных мировые сборы «Души» составляют 96 млн долларов.

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«Душа» занимает первую строчку в российском топе уже третью неделю подряд, потеряв лишь 20% сборов. Результат недавних выходных — 204 млн рублей, общие сборы — 877 миллионов в России и СНГ. Второе место, как и неделю назад, удерживает «Дьявол в деталях». Известно, что средний возраст зрителей в России выше, чем в США, так что фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию, у нас традиционно идут хорошо. Сборы «Дьявола в деталях» снизились на 30% к первому уик-энду — это хороший показатель для триллера. Фильм заработал 55 млн рублей за выходные и 162 миллиона за 11 дней проката.

Российские фильмы в последние две недели не смогли показать сильных результатов, за исключением «Северного ветра» Ренаты Литвиновой. Эстетская фантазия Литвиновой не тот фильм, который мог бы претендовать на первую строчку бокс-офиса, но в первый уик-энд он собрал 17,5 млн рублей. Роспись «Северного ветра» — всего 440 кинотеатров, при этом он лишь на полмиллиона рублей уступил патриотическому байопику «Зоя», который показывают в 1784 залах.