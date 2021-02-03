«Манк» лидирует по номинациям на премию Critics' Choice Awards

Critics' Choice Awards огласила номинантов на свою ежегодную премию. Лидером по количеству номинаций в этом году стал «Манк» Дэвида Финчера — у картины 12 номинаций, в том числе за режиссуру, сценарий, лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль второго плана.
На втором месте по номинациям — драма «Минари», упомянутая в 10 категориях. У «Ма Рейни: Мать блюза», последнего фильма Чедвика Боузмана, 8 номинаций, а у вестерна с Томом Хэнксом «Новости со всех концов света» — 7.
Победители будут объявлены 8 марта.
Основные номинации:
Лучший фильм
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Земля кочевников»
- «Ма Рэйни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Минари»
- «Новости со всех концов света»
- «Одна ночь в Майами»
- «Пятеро одной крови»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший режиссер
- Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»
- Дэвид Финчер, «Манк»
- Ли Айзек Чун, «Минари»
- Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»
- Спайк Ли, «Пятеро одной крови»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
Лучший актер
- Бен Аффлек, «Вне игры»
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Том Хэнкс, «Новости со всех концов света»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Делрой Линдо, «Пятеро одной крови»
- Гари Олдман, «Манк»
- Стивен Ян, «Минари»
Лучшая актриса
- Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Виола Дэвис, «Ма Рэйни: Мать блюза»
- Зендея, «Малкольм и Мари»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
- Сидни Фланиган, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
Лучшая актриса второго плана
- Аманда Сайфред, «Манк»
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
- Юн Ё-джон, «Минари»
- Мария Бакалова, «Борат 2»
- Оливия Колман, «Отец»
- Эллен Бёрстин, «Фрагменты женщины»
Лучший актер второго плана
- Билл Мюррей, «Последняя капля»
- Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Лесли Одом-мл, «Одна ночь в Майами»
- Пол Раджи, «Звук металла»
- Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
- Чедвик Боузман, «Пятеро одной крови»
Лучший молодой артист
- Алан Ким, «Минари»
- Ибрахима Гуйе, «Вся жизнь впереди»
- Кэлин Спрингэлл, «Полночное небо»
- Райдер Аллен, «Палмер»
- Талия Райдер, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Хелена Зенгель, «Новости со всех концов света»
Лучший оригинальный сценарий
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Манк»
- «Минари»
- «Никогда, редко, иногда, всегда»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший адаптированный сценарий:
- «Земля кочевников»
- «Ма Рэйни: Мать блюза»
- «Новости со всех концов света»
- «Одна ночь в Майами»
- «Отец»
- «Первая корова»
Лучший актерский состав
- «Иуда и черный мессия»
- «Ма Рэйни: Мать блюза»
- «Минари»
- «Одна ночь в Майами»
- «Пятеро одной крови»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший зарубежный фильм
Лучшая комедия
- «40-летняя версия»
- «Борат 2»
- «Выпускной»
- «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- «Король Стейтен-Айленда»
- «Последняя капля»
Лучший оригинальный саундтрек
Лучшая оригинальная песня
- «Everybody Cries» — «Форпост»
- «Fight For You» — «Иуда и черный мессия»
- «Husavik» — «Евровидение: История группы Fire Saga»
- «Io Sí (Seen) — «Вся жизнь впереди»
- «Speak Now» — «Одна ночь в Майами»
- «Tigress & Tweed» — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»
С телевизионными номинациями Critics' Choice Awards можно ознакомиться здесь.
Источник: Deadline
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