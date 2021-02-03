«Манк» лидирует по номинациям на премию Critics' Choice Awards

Critics' Choice Awards огласила номинантов на свою ежегодную премию. Лидером по количеству номинаций в этом году стал «Манк» Дэвида Финчера — у картины 12 номинаций, в том числе за режиссуру, сценарий, лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль второго плана.

На втором месте по номинациям — драма «Минари», упомянутая в 10 категориях. У «Ма Рейни: Мать блюза», последнего фильма Чедвика Боузмана, 8 номинаций, а у вестерна с Томом Хэнксом «Новости со всех концов света» — 7.

Победители будут объявлены 8 марта.

Основные номинации:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший молодой артист

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий:

Лучший актерский состав

Лучший зарубежный фильм

Лучшая комедия

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая оригинальная песня

С телевизионными номинациями Critics' Choice Awards можно ознакомиться здесь.

Источник: Deadline