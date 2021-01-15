В сериале «Ванда/Вижн» появился герой из другой вселенной Marvel. Как на это отреагировали в сети

Пятый эпизод сериала Marvel «Ванда/Вижн» закончился появлением неожиданного персонажа — Пьетро Максимоффа по прозвищу Ртуть, брата Ванды. Только в исполнении не Аарона Тейлора-Джонсона, который сыграл персонажа в «Мстители: Эра Альтрона», а Эвана Питерса из «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Кажется, заполучив активы Fox, Disney решила постфактум объединить две кинематографические вселенные по комиксам Marvel. Как именно сценаристы объяснят появление героя, станет понятно из будущих серий шоу. Тем не менее сюрприз уже вызвал бурную реакцию в сети, и мы собрали твиты с обсуждением концовки.

«Моя рецензия на пятый эпизод „Ванды/Вижна“».

«Финал пятого эпизода „Ванды/Вижна“. Мы это заслужили. Текст: Рыдает».

«Я слишком рано заплакала и закричала в этой сцене».

«Реакция на новый эпизод „Ванды/Вижна“ в четырех картинках».

«Я после просмотра новой серии „Ванды/Вижна“. Текст: Мне страшно».

«Появление Пьетро напомнило мне истории в духе „что я заказал на Wish и что получил“».

«Моя реакция, когда появился Пьетро в исполнении Эвана Питерса».

«Я, когда на пороге появился Пьетро».

«Поскольку Ванда запустила титры и Вижн их остановил, технически появление Пьетро — сцена после титров».

«Я после просмотра пятой серии „Ванды/Вижна“. Текст: Мне не нужен сон. Мне нужны ответы».

«Я после просмотра последней серии „Ванды/Вижна“».

«Я после каждого эпизода».

«Я ищу все пасхалки в „Ванде/Вижне“».