Уилл Смит снимется в триллере Fast & Loose. Режиссер «Дэдпула 2» и «Джона Уика» поставит картину

Уилл Смит исполнит главную роль в фильме Fast & Loose, режиссерское кресло которого займет Дэвид Литч, постановщик «Дэдпула 2» и «Джона Уика». Джон и Эрих Хобер («Мег: Монстр глубины») написали сценарий.

По сюжету некто Джон Райли (Смит) теряет память после неудачного покушения на свою жизнь. В попытке понять, кто он на самом деле, он следует цепочке подсказок и узнает, что вел две разные жизни. В одной он был суперуспешным криминальным авторитетом, окруженным красивыми женщинами и дорогими машинами. В другой — агентом ЦРУ под прикрытием, с ничтожной зарплатой, без семьи или личной жизни. Однако Райли не может понять, какая из этих личностей настоящая и, что еще важнее, какую жизнь он действительно хочет прожить.

Изначально Литч планировал выступить лишь в качестве продюсера картины, но в итоге принял решение лично ее поставить. Проектом уже заинтересовались Warner, Paramount, MGM, Sony и несколько крупных стриминг-сервисов.

18 ноября 2021-го зрители смогут увидеть Смита в драме «Король Ричард». В рабочем графике актера также значатся продолжения фильмов «Плохие парни» и «Яркость», ремейк «Самолетом, поездом, машиной» и триллер «Освобождение».

Литч сейчас занят работой над боевиком «Скоростной поезд», в котором снимутся Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зази Битц и Леди Гага.

Источник: Deadline