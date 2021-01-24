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«Супергероям нельзя позволить существовать»: Трейлер сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

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В рамках 55-го Суперкубка Marvel и Disney показали трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат», который расскажет о приключениях Сэма Уилсона и Баки Барнса после событий «Мстители: Финал» . Судя по всему, разбираться им предстоит не только с разными злодеями, но и друг с другом.

По сюжету сериала Сэм возьмется за щит Стива Роджерса и попытается справиться с возложенной на него миссией. Тем временем Баки готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Правительство США не устраивает то, что Уилсон стал новым Капитаном Америка, и оно создает собственную альтернативу — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо, преступник из Заковии, расколовший команду Мстителей в «Противостоянии». Он решил закончить начатое и избавить мир от супергероев.

Премьера на Disney+ — 18 марта.

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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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