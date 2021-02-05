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Сценаристка «Хранителей» напишет «Блэйда» с Махершалой Али

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Marvel нашла сценариста для «Блэйда» с Махершалой Али. Фильм напишет Стэйси Осей-Куффур, соавтор сериалов «Хранители», «4лен», «Охотники» и «Беги».

Продюсеры искали сценариста последние полгода, и Али лично участвовал в процессе. 

Как отмечает THR, Осей-Куффур станет первой чернокожей сценаристкой, которая напишет фильм Marvel. Ранее студия впервые пригласила темнокожую женщину-режиссера — ей стала Ниа ДаКоста, которая снимет «Капитана Марвел 2».

Блэйд — охотник на вампиров из комиксов Marvel. Он обладает способностями своих врагов — например, сверхчеловеческой силой и выносливостью, — а также иммунитетом к укусам вампиров. 

До Али Блэйда играл Уэсли Снайпс. Он снялся в трех фильмах, которые выходили с 1998 по 2004 год.

Когда выйдет новый «Блэйд» и кто его снимет, пока не известно. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: THR 
Фото: Getty Images

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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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