Сценаристка «Хранителей» напишет «Блэйда» с Махершалой Али

Marvel нашла сценариста для «Блэйда» с Махершалой Али. Фильм напишет Стэйси Осей-Куффур, соавтор сериалов «Хранители», «4лен», «Охотники» и «Беги».

Продюсеры искали сценариста последние полгода, и Али лично участвовал в процессе.

Как отмечает THR, Осей-Куффур станет первой чернокожей сценаристкой, которая напишет фильм Marvel. Ранее студия впервые пригласила темнокожую женщину-режиссера — ей стала Ниа ДаКоста, которая снимет «Капитана Марвел 2».

Блэйд — охотник на вампиров из комиксов Marvel. Он обладает способностями своих врагов — например, сверхчеловеческой силой и выносливостью, — а также иммунитетом к укусам вампиров.

До Али Блэйда играл Уэсли Снайпс. Он снялся в трех фильмах, которые выходили с 1998 по 2004 год.

Когда выйдет новый «Блэйд» и кто его снимет, пока не известно.

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