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Умер Кристофер Пламмер

В возрасте 91 года скончался Кристофер Пламмер. Актер умер дома в Коннектикуте в окружении семьи.

«Крис был уникальным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Он обладал прекрасными старомодными манерами, самоиронией, а его слова звучали как музыка», — сказал менеджер Пламмера Лу Питт. 

Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Его актерская карьера началась в театре. Свою первую серьезную роль он сыграл в нью-йоркской постановке пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена». Позже он участвовал таких спектаклях, как «Юлий Цезарь», «Генрих V» и «Гамлет».

Пламмер больше всего известен по фильмам «Игры разума», «Звуки музыки», «Человек, который хотел быть королем»«12 обезьян», «Дом у озера» и «Девушка с татуировкой дракона». В 1970 году он снялся в историческом эпике Сергея Бондарчука «Ватерлоо».

В 2012-м Пламмер получил «Оскар» за роль в драмеди «Начинающие» и стал самым пожилым актером, награжденным Академией.

В числе последних ролей Пламмера — детектив «Достать ножи» и триллер «Все деньги мира», где он сыграл нефтяного магната Жана Пола Гетти.

Источник: Deadline 
Фото: Getty Imges

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