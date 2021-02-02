185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут

Группа из 185 немецких актеров и актрис совершила одновременный массовый каминг-аут, сообщив о своей сексуальной и гендерной идентичности на страницах журнала Süddeutsche Zeitung. Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендерные люди, играющие в кино и сериалах, опубликовали совместный манифест, призывающий к увеличению количества ЛГБТК-персонажей на экране и к изменению отношения к ним.

«До сих пор мы не могли открыто говорить о нашей личной жизни, опасаясь последствий для нашей профессиональной жизни, — заявили они. — Мы — актеры. Нам необязательно быть теми, кого мы играем».

В каминг-ауте приняли участие Ева Мекбах, Карин Ханкцевски, Удо Замель, Лина Хабихт, Джилл Уэллер, Сильвия Майер, Надина Вриц и Марк Вашке, звезда сериала Netflix «Тьма».

В интервью журналу многие сказали, что им советовали не рассказывать о своей сексуальной и гендерной идентичности, так как это может негативно сказаться на их карьерах и помешает в будущем получать роли гетеросексуальных персонажей.

Источник: The Local