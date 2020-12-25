7 лучших трейлеров недели: Брюс Уиллис отправляется в космос, Эдди Мёрфи — в Африку, а Netflix — в постапокалипсис

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«Космический грех»

Похоже, Брюс Уиллис всерьез и надолго застрял в низкобюджетном сегменте. Не сказать, что новые картины с его участием лишены определенного обаяния, но многого все же ждать не стоит. На этот раз наш герой будет фирменно щуриться в компании Фрэнка Грилло, с которым противостоит недавно обнаруженной инопланетной цивилизации, желающей развязать межзвездную войну.

«Куб»

Японский ремейк культового малобюджетного сай-фай-триллера, запустившего карьеру Винченцо Натали. Сам автор значится в новой картине продюсером. Шесть незнакомых друг с другом людей приходят в себя в бесконечном лабиринте, состоящем из комнат-кубов и полном смертельных ловушек. Если знать любовь японцев к подобным сюжетам, удивительно, что ремейк не затеяли раньше.

«Мира, девушка в поезде»

Новый индийский проект Netflix — то ли ремейк недавнего триллера с Эмили Блант, то ли новая экранизация романа Полы Хокинс. Действие происходит не в Индии, а в британской столице, где живет большая индийская диаспора. По сюжету Мира ежедневно наблюдает из окна поезда идиллическую жизнь молодой пары. Но вскоре девушка оказывается главной подозреваемой в убийстве, и ее жизнь оборачивается сущим кошмаром.

«Невероятные», 1-й сезон

Фантастический сериал, который для HBO некоторое время разрабатывал Джосс Уидон. Главная идея: что, если бы супергерои существовали в викторианской Англии и были женщинами? В кадре изобилие корсетов, роскошных платьев и зрелищных спецэффектов.

«Племена Европы», 1-й сезон

В новом проекте Netflix о постапокалипсисе есть все, что любят фанаты жанра: враждующие племена, загадочная катастрофа и кровавые бои насмерть. Действие разворачивается в Европе 2074 года, разделенной на множество племенных государств, борющихся за господство. Братья Киано и Лив вместе с сестрой Эльей оказываются в центре этой жестокой войны и вынуждены прокладывать свой собственный путь.

«Поездка в Америку 2»

Продолжение комедии 1980-х. В отличие от оригинала, тут в центре сюжета не поездка в Штаты, а поездка в Замунду — африканское королевство, которым правит герой Эдди Мёрфи. Именно туда принц Аким привозит своего сына из Америки, надеясь превратить его в достойного наследника престола.

«Пугало»

Якутская драма — победительница 31-го «Кинотавра». Лента взяла главный приз смотра, а исполнительницу центральной роли Валентину Романову-Чыскыырай отметили за лучший женский образ. Главная героиня — знахарка и отшельница, которую ненавидят взрослые и боятся дети. Но если случилась беда, она единственный шанс на спасение. Для нее дар врачевания — проклятие, однако мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова. Подробнее о фильме КиноПоиск рассказывал здесь.