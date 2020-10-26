Квентин Тарантино рассказал, что ему понравилось в «Джокере», а что — нет

Квентин Тарантино поделился своими впечатлениями от просмотра «Джокера». Режиссер обсудил картину с Эдгаром Райтом во время записи трехчасового подкаста для Empire, который можно прослушать здесь.

А мы выбрали для вас самое интересное из того, что говорит Тарантино о фильме Тодда Филлипса.

Тарантино уверен, что «Джокера» надо было смотреть только на большом экране в кинотеатре. «Если вы смотрели этот фильм в самолете, на стриминге или на DVD, то вы, ****, не видели фильм. Вместо отличного секса вам просто передернули. Вам просто передернули вместо секса втроем».

Сам фильм показался режиссеру несколько однообразным, хотя он и похвалил его за хороший темп повествования и эффектную историю.

Тарантино не понравилось, что «Джокер» слишком похож на «Таксиста» Мартина Скорсезе. «Это в таком мире мы сейчас живем? Берешь отличный фильм из 1970-х и переделываешь его, словно какой-то артефакт поп-культуры? „Таксист“ в виде „Джокера“, „Апокалипсис сегодня“ в виде „К звездам“».

По мнению режиссера, лучшая часть фильма — сцена с ток-шоу в финале, когда Артур (Хоакин Феникс) приходит на запись передачи Мюррея Франклина (Роберта Де Ниро). «Когда дело доходит до сцены с ток-шоу, вы чувствуете, как меняется атмосфера во ВСЕМ кинотеатре. Это не просто напряжение. Зритель реально заворожен. Все в зале были полностью захвачены происходящим».

Постановщик также считает, что в этой сцене Филлипс мастерски подрывает зрительские ожидания, заставляя встать на сторону безумца, который убивает невинного человека. «Мы хотим, чтобы Джокер убил Роберта Де Ниро; мы хотим, чтобы он взял пистолет, воткнул ему в глаз и снес его гр****ную [нехорошую] башку. А если бы Джокер его не убил? Все бы разозлились. Это подрыв ожиданий на огромном уровне! Они заставили зрителя думать, как сумасшедший».

«Мы обсудили массовый подрыв ожиданий, реакцию зрителей, причины и следствия происходящего на экране, изменение атмосферы в зале. Однако именно сцена с ток-шоу в „Джокере“ охватывает все эти вещи на глубоком уровне, который большинство зрителей просто не способны понять».

Вышедший осенью 2019-го «Джокер» стал самым кассовым проектом с рейтингом R и самым прибыльным фильмом по комиксам, собрав в прокате 1,074 млрд долларов. Ленту отметили главным призом на кинофестивале в Венеции, а Феникс получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».