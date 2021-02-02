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Гильдия актеров Америки объявила номинантов. Чедвик Боузман упомянут четыре раза

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Гильдия актеров Америки (SAG) объявила номинантов на свою ежегодную премию. На звание лучшего актерского состава в кино претендуют звезды «Пятеро одной крови», «Ма Рейни: Мать блюза», «Минари», «Одной ночи в Майами» и «Суда над чикагской семеркой»

Чедвик Боузман стал первым актером в истории, упомянутым сразу в 4 категориях SAG. Он номинирован за роли в «Пятеро одной крови» и «Ма Рейни: Мать блюза», а также как член актерского состава обоих фильмов. 

В ключевых телевизионных номинациях есть хиты вроде «Короны», «Озарка» и «Теда Лассо», а также самый популярный сериал в истории Netflix — «Бриджертоны»

Номинанты премии SAG в области кинематографа

Лучший актерский состав

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Номинанты премии SAG в области телевидения

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучший женская роль телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль телефильме или мини-сериале

Лучшая команда каскадеров в фильме

Лучшая команда каскадеров в сериале

Победители станут известны 4 апреля.

SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работу на телевидении.

Стоит помнить, что за «Оскар» голосует примерно 7000 человек, причем самый крупный департамент — актерский. Не все члены SAG-AFTRA являются членами киноакадемии, но большая часть актерского отдела киноакадемии состоит в SAG-AFTRA. Поэтому распределение премий SAG обычно является хорошим инструментом в предсказании «Оскара».

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Источник: Variety

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