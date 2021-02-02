Гильдия актеров Америки объявила номинантов. Чедвик Боузман упомянут четыре раза

Гильдия актеров Америки (SAG) объявила номинантов на свою ежегодную премию. На звание лучшего актерского состава в кино претендуют звезды «Пятеро одной крови», «Ма Рейни: Мать блюза», «Минари», «Одной ночи в Майами» и «Суда над чикагской семеркой».
Чедвик Боузман стал первым актером в истории, упомянутым сразу в 4 категориях SAG. Он номинирован за роли в «Пятеро одной крови» и «Ма Рейни: Мать блюза», а также как член актерского состава обоих фильмов.
В ключевых телевизионных номинациях есть хиты вроде «Короны», «Озарка» и «Теда Лассо», а также самый популярный сериал в истории Netflix — «Бриджертоны».
Номинанты премии SAG в области кинематографа
Лучший актерский состав
Лучшая женская роль
- Эми Адамс, «Элегия Хиллбилли»
- Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучшая мужская роль
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Гари Олдман, «Манк»
- Стивен Ян, «Минари»
Лучшая женская роль второго плана
- Мария Бакалова, «Борат 2»
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
- Оливия Колман, «Отец»
- Юн Ё-джон, «Минари»
- Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»
Лучшая мужская роль второго плана
- Чедвик Боузман, «Пятеро одной крови»
- Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
- Дэниэл Калуя, «Иуда и чёрный мессия»
- Джаред Лето, «Дьявол в деталях»
- Лесли Одом мл., «Одна ночь в Майами»
Номинанты премии SAG в области телевидения
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Оливия Колман, «Корона»
- Эмма Коррин, «Корона»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Лора Линни, «Озарк»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джош О'Коннор, «Корона»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Реге Пейдж, «Бриджертоны»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, «Прощай навсегда»
- Линда Карделлини, «Прощай навсегда»
- Кейли Куоко, «Бортпроводница»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
- Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Николас Холт, «Великая»
- Дэн Леви, «Шиттс Крик»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучший женская роль телефильме или мини-сериале
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Михаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя»
- Николь Кидман, «Отыграть назад»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Кэрри Вашингтон, «И повсюду тлеют пожары»
Лучшая мужская роль телефильме или мини-сериале
- Билл Кэмп, «Ход королевы»
- Давид Диггс, «Гамильтон»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
- Итан Хоук, «Птица доброго господа»
- Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
Лучшая команда каскадеров в фильме
- «Пятеро одной крови»
- «Мулан»
- «Новости со всех концов света»
- «Суд над чикагской семеркой»
- «Чудо-женщина: 1984»
Лучшая команда каскадеров в сериале
Победители станут известны 4 апреля.
SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работу на телевидении.
Стоит помнить, что за «Оскар» голосует примерно 7000 человек, причем самый крупный департамент — актерский. Не все члены SAG-AFTRA являются членами киноакадемии, но большая часть актерского отдела киноакадемии состоит в SAG-AFTRA. Поэтому распределение премий SAG обычно является хорошим инструментом в предсказании «Оскара».
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Источник: Variety