Василий Сигарев дал интервью Дудю. Рассказал о жалобах на «Страну ОЗ», любви к «1917» и хорроре с Трояновой

4 февраля на канале «вДудь» вышло новое интервью. Его героем стал Василий Сигарев — автор фильмов «Волчок», «Жить» и «Страна ОЗ». Режиссер и драматург рассказал, как работал над народной новогодней комедией с Яной Трояновой, почему любит «1917» и не хочет снимать чаще.

Мы выбрали из разговора главное о кино.

О хороших фильмах

Главным киновпечатлением в своей жизни Василий Сигарев считает военный фильм Элема Климова «Иди и смотри», который увидел в 9 лет: «Это первое советское кино, которое не похоже на советское кино. Посмотрев его, я даже в войнушку играть перехотел», — отметил режиссер. К 85-летию Климова Сигарев рассказывал, что позаимствовал из «Иди и смотри» для своих картин.

Из новинок Сигарев отметил тоже военный фильм — «1917» Сэма Мендеса, в котором имитируется съемка одним кадром. «Наверняка так уже делали, но для меня это было чем-то новым. Я о***л [удивился], какая там работа со временем. Два часа идет фильм, а ты не замечаешь, как внутри него проходят сутки, будто в реальном времени находишься с героями». В 2002-м Мендес и Сигарев оба получили британскую театральную премию Evening Standard Theatre Awards. Первый — за режиссуру спектаклей «Дядя Ваня» и «Двенадцатая ночь», а второй — как самый многообещающий драматург за пьесу «Пластилин». Читку «Пластилина» ставил Алан Рикман.

О фильме «Жить»

Идея драмы пришла к Сигареву после того, как он увидел два детских гроба в квартире соседей в Верхней Салде и задумался, как матери дальше жить. «Оказывается, можно все пережить. Она родила еще детей, значит, она справилась. И мы справимся», — заметил режиссер. Снимать фильм было так же тяжело, как смотреть. Гримеры теряли сознание, когда снималась сцена, где убивали Антона (Алексей Филимонов), а Яна Троянова по-настоящему изрезала руки, разбив стекло.

Трупы девочек в фильме — муляжи. Их создание обошлось в 800 тыс. рублей, но Сигарев не хотел, чтобы живые актрисы изображали мертвецов. Созданием муляжей занимался Петр Горшенин, один из главных специалистов по гриму и пластическим спецэффектам в России.

О «Стране ОЗ»

О собаке Дюде

Помощник Сигарева украл вест-хайленд-уайт-терьера для съемок «Страны ОЗ» в Екатеринбурге у своих московских друзей, соврав режиссеру, что собаку бросили. После съемок животное пришлось отдать хозяевам, что сильно расстроило исполнительницу главной роли Яну Троянову, которая успела привыкнуть к терьеру. В последний съемочный день актрисе подарили щенка той же породы.

О жалобах зрителей

По словам Сигарева, на «Страну ОЗ» написали около 500 жалоб в министерство культуры. Одному из недовольных зрителей Сигарев позвонил лично, чтобы спросить, чем ему не понравился фильм. Ответ был: «Вы показываете страну не такой, какая она есть». Режиссер не стал оспаривать мнение, сочтя, что «правда у всех своя».

О названии

Сигарев намеренно не закладывал двойное прочтение названия как «Страна ОЗ» и «Страна ноль три». По его словам, двусмысленность родилась сама собой: «Если специально все делаешь, будет х***я [плохо]. А если само залетает, то будет жить вечно».

Об участии звезд

В сценарии эпизодическая героиня Юлии Снигирь была записана как Фифа-говномет. Режиссер специально написал роль по просьбе актрисы. В титрах героиня значится как просто Фифа. Прочтя сценарий, Снигирь сказала о персонаже секс-работнице: «Интересная роль».

Изначально роль Гоши Куценко должен был играть Константин Хабенский, а затем Федор Бондарчук. По словам Сигарева, Бондарчук вышел из проекта в последний момент, просто не приехав на съемки. Чтобы решить внезапную проблему, Сигарев сначала сам пробовался на роль Романа, а затем предложил ее Куценко. После трехдневных раздумий актер согласился.



О зомби-хорроре Z

Бюджет короткометражного зомби-хоррора Z, рекламирующего жилой комплекс «Зиларт», составил 30 млн рублей. Фильм снимали 10 съемочных дней. Сигареву заказали проект, потому что предпринимателю Андрею Молчанову очень понравилась «Страна ОЗ». Заказчик попросил снять такой ролик, «чтобы все забыли про неудачный первый с Киркоровым и Басковым».

О планах

«Жить» и «Волчок» основаны на боли, а «Страна ОЗ» — на юморе. Работая над своим третьим фильмом, Сигарев «вышел из хтони», осознав, что больше не хочет снимать трагедии. За 12 лет Сигарев снял только три фильма. Перерывы между работами он объясняет нежеланием выпускать фильмы чаще: «Я не хотел делать больше фильмов, поэтому эти три и получились. Мне интересно каждый раз что-то новое придумывать. Я бы с удовольствием делал для YouTube маленькие дешевые сериалы, но пока не вижу с кем и как». Сигарев закончил работу над сценарием сериала для Яны Трояновой и планирует снимать мистический фильм ужасов «Медея», главную роль в котором снова исполнит Троянова. Хоррор расскажет о женщине, которая узнает, что на нее наложено родовое проклятие, и пытается спасти от него своих детей.