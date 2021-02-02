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Съемки «Фантастических тварей 3» вновь заморозили. У члена съемочной группы обнаружен коронавирус

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Студия Warner вновь приостановила работу над продолжением «Фантастических тварей» из-за нового случая заражения COVID-19 на площадке. Согласно The Hollywood Reporter, заразился один из членов съемочной группы, но кто именно, не сообщается.

«У члена команды „Фантастических тварей 3“ обнаружен COVID-19, — говорится в заявлении Warner Bros. — Диагноз был выявлен в результате обязательного и постоянного тестирования, которое проходят все сотрудники. Член команды в данный момент изолирован. В связи с повышенной осторожностью производство „Фантастических тварей 3“ приостановили. Съемки будут возобновлены в соответствии с правилами безопасности».

Изначально продолжение «Преступлений Грин-де-Вальда» должно было выйти осенью 2020-го, но студия решила дать сценаристам и режиссеру больше времени, чтобы они могли нормально подготовиться к съемкам. Производство должно было начаться в Лондоне в марте 2020 года, но его отложили в связи с пандемией коронавируса. В итоге съемки стартовали только в сентябре.

Сюжет и полное название третьей части пока не раскрываются. По слухам, действие сиквела развернется на фоне Второй мировой войны, а зрителей, судя по всему, ждет финальное противостояние Грин-де-Вальда и Дамблдора, после которого последний получит Бузинную палочку, один из Даров Смерти.

В ноябре 2020-го в актерском составе картины произошли изменения. Вместо уволенного Джонни Деппа роль Геллерта Грин-де-Вальда в продолжении исполнит Мадс Миккельсен. Фильм ожидается в кинотеатрах 15 июля 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: THR

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