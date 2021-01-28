Зак Снайдер выступил в защиту своих «токсичных» фанатов. Режиссер знает, кто захотел их дискредитировать

Зак Снайдер не считает, что его фанатская база токсична и что решение WarnerMedia выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости» на HBO Max — «победа для токсичного фандома».

Поклонники Снайдера заслужили в сети репутацию токсичных из-за интернет-кампании «Выпустите версию Снайдера» (Release the Snyder Cut), в которой они требовали от Warner Bros. дать постановщику возможность сделать свою версию блокбастера. Они остро реагировали на любую критику в сторону Снайдера, часто обвиняя критикующих в продажности или профнепригодности. Параллельно они закидывали сообщениями аккаунты студии, постоянно публикуя требования выпустить режиссерскую версию. Из-за этого в сети сложился образ агрессивных фанатов, неспособных прислушаться к другому мнению.

Но сам Снайдер уверен, что его фанаты совсем другие.

«Это просто чушь собачья, — говорит Снайдер в интервью с автором книги «Выпустите версию Снайдера». — „Победа токсичного фандома“? В каком мире подобный „токсичный фандом“ собирает сотни тысяч долларов на предотвращение самоубийств? Что это за токсичный фандом? Мне кажется, они принесли больше пользы, чем любая другая фанатская база».

В 2017 году Снайдер оставил пост режиссера «Лиги справедливости» из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. После этого Снайдер начал активно поддерживать и продвигать фонды, которые занимаются предотвращением суицида, и регулярно призывал жертвовать деньги на их поддержку.

Снайдер заявил, что знает, кто захотел дискредитировать его поклонников, создав образ «токсичных фанатов Зака Снайдера», но не захотел раскрывать имена.

«Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет с рейтингом R. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны, после того как Снайдер покинул проект, а также несколько дополнительных эпизодов, отснятых режиссером. Премьера состоится 18 марта на HBO Max.

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Источник: CinemaBlend