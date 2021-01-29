Драма о жизни глухих взяла главный приз на фестивале «Сандэнс»

Завершился ежегодный фестиваль независимого кино «Сандэнс», один из важнейших смотров авторского и независимого кино. В этом году главный приз жюри в секции «Игровое кино США» достался драме Сиан Хедер «Дети глухих родителей», которую также отметили призом зрительских симпатий.

Действие фильма разворачивается в Глостере, штат Массачусетс, где семья глухих ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает своим глухим родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает ее подумать о музыкальной школе, и она вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.

В секции «Игровое кино мира» одержала победу картина «Улей». Среди документальных проектов главные призы достались американскому «Лету души» и скандинавской анимации «Побег».

Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом.

Секция «Игровое кино США»

Секция «Документальное кино США»

Секция «Игровое кино мира»

Секция «Документальное кино мира»

Главный приз жюри — «Побег»

— «Побег» Приз зрительских симпатий — «Текст в огнем»

— «Текст в огнем» Приз за режиссуру — Хогир Хирори, «Сабайа»

— Хогир Хирори, «Сабайа» Специальный приз за киноправду — «Президент»

— «Президент» Специальный приз жюри за изменение мира — «Текст в огне»

Прочие награды

Источник: IndieWire