Драма о жизни глухих взяла главный приз на фестивале «Сандэнс»

Завершился ежегодный фестиваль независимого кино «Сандэнс», один из важнейших смотров авторского и независимого кино. В этом году главный приз жюри в секции «Игровое кино США» достался драме Сиан Хедер «Дети глухих родителей», которую также отметили призом зрительских симпатий.
Действие фильма разворачивается в Глостере, штат Массачусетс, где семья глухих ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает своим глухим родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает ее подумать о музыкальной школе, и она вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.
В секции «Игровое кино мира» одержала победу картина «Улей». Среди документальных проектов главные призы достались американскому «Лету души» и скандинавской анимации «Побег».
Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом.
Секция «Игровое кино США»
- Главный приз жюри — «Дети глухих родителей»
- Приз зрительских симпатий — «Дети глухих родителей»
- Приз за режиссуру — Сиан Хедер, «Дети глухих родителей»
- Приз имени Уолдо Солта за сценарий — Эри Кэтчер и Райан Уэлч, «На счет три»
- Специальный приз жюри за актерский состав — «Дети глухих родителей»
- Специальный приз жюри актеру — Клифтон Коллинз-мл., «Жокей»
Секция «Документальное кино США»
- Главный приз жюри — «Лето души»
- Приз зрительских симпатий — «Лето души»
- Приз за режиссуру — Наталия Альмада, «Пользователи»
- Специальный приз жюри за монтаж — «Классная комната»
- Специальный приз жюри за инновацию в нехудожественном повествовании — «Весь свет повсюду»
- Специальный приз начинающему кинематографисту — Изабель Бетенкорт и Паркер Хилл, «Переходный период»
Секция «Игровое кино мира»
- Главный приз жюри — «Улей»
- Приз зрительских симпатий — «Улей»
- Приз за режиссуру — Блерта Басхолли, «Улей»
- Специальный приз жюри кинематографисту-визионеру — Наттавут Пунпирийа, «На посошок»
- Специальный приз за актерскую игру — Жесмарк Сциклуна, «Луззу»
Секция «Документальное кино мира»
- Главный приз жюри — «Побег»
- Приз зрительских симпатий — «Текст в огнем»
- Приз за режиссуру — Хогир Хирори, «Сабайа»
- Специальный приз за киноправду — «Президент»
- Специальный приз жюри за изменение мира — «Текст в огне»
Прочие награды
- Зрительский приз NEXT — «Моя красотка, моя красавица»
- Инновационный приз NEXT — «Криптозоопарк»
Источник: IndieWire