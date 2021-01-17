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«Холодное сердце» помогло ученым разгадать тайну гибели тургруппы Дятлова

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Анимация снега в мультфильме «Холодное сердце» помогла исследователям доказать, что туристы из группы Дятлова погибли в результате схода лавины. Увидев, как в проекте Disney двигается снег, ученые Йохан Гум и Александр Пузрин из Швейцарии обратились к аниматорам, чтобы использовать их технологии для создания симуляции лавины, которая в 1959 году могла убить советских студентов.

Зимой 1959 года группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам Уральских гор. Туристы погибли, а причина их смерти за годы успела обрасти множеством легенд и предположений. Утверждали, что их убили снежный человек, иностранные шпионы, НЛО или они сами убили друг друга. Согласно самой популярной версии, туристы погибли из-за хода снежной лавины. Гум с Пузрином представили дополнительные подтверждения этой теории.

По словам Гума, несколько лет назад он посмотрел «Холодное сердце» и был поражен, насколько хорошо на экране изобразили движение снега. Работа аниматоров впечатлила его настолько, что он решил связаться с ними и узнать все подробности. Он отправился в Лос-Анджелес, где получил программу по созданию симуляции снега.

Переработав код, Гум создал модель схода лавины. Вместе с данными, которые в 1970-х использовались для калибровки ремней безопасности в автомобилях, исследователи создали точную симуляцию событий 1959 года и показали, как студенты могли пострадать после схода лавины.

Подробнее о группе Дятлова и связанных с ней теориях КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: NatGeo

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