В 1943-м советский фильм впервые получил «Оскар». Об этом снимут ленту со звездой «Топей» и «Майора Грома»

Тихон Жизневский («Топи»), Антон Момот («Кухня»), Дарья Жовнер («Доктор Лиза») и Андрей Мерзликин («Последний министр») исполнят главные роли в фильме Сергея Мокрицкого «Первый „Оскар“». Картина расскажет о создании документального военного фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который был удостоен первого «Оскара» в истории советского кино.

В центре сюжета — студенты-операторы Лев Альперин (Момот) и Иван Майский (Жизневский). Осенью 1941-го, когда немецкие войска находились на подступах к Москве, кинематографисты отказываются от эвакуации и вместо этого отправляются на фронт. Там они становятся свидетелями грандиозной битвы за Москву и снимают фильм, который в 1943 году получит главную кинонаграду Голливуда на 15-й церемонии вручения премии «Оскар». Герои ленты вымышлены, но вдохновлены биографиями реальных кинооператоров, работавших над «Разгромом…»

Съемки фильма стартовали 31 января в городе Медынь Калужской области.

«Первый „Оскар“» планируется к выходу в прокат к 80-летию сражения с февраля по апрель 2022-го.

Прямо сейчас зрители могут увидеть Жизневского в сериале КиноПоиск HD «Топи». 1 апреля он появится на экранах в комикс-блокбастере «Майор Гром: Чумной Доктор».

Источник: «Кино-Театр.Ру»