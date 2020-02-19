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ТАСС: Кирилл Серебренников оставит пост худрука «Гоголь-центра»

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Департамент культуры Москвы не планирует продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя театра «Гоголь-центр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Контракт режиссера истекает в конце февраля. Серебренников подтвердил, что контракт подходит к концу, но в остальном оставил новость без комментариев.

Департамент культуры пока никак не прокомментировал информацию ТАСС.

В 2012 году Серебренников создал «Гоголь-центр» на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя. На сцене театра сосуществуют все виды современного искусства, а помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, также проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.

2 февраля «Гоголь-центру» исполнилось восемь лет. Журналист Михаил Козырев в своем Facebook пересказал речь Серебренникова с празднования. По словам режиссера, за время существования театр выпустил 60 премьерных спектаклей, провел 35 гастролей, заработал около 1 млрд рублей, а посетило его более миллиона зрителей.

«Все 8 ½ лет в „Гоголь-центре“ я обладал привилегией ежедневно встречаться только с красивыми и талантливыми людьми, — говорит Серебренников. — За 8 ½ лет я понял, что театр не про честолюбие, а про честь и честность. 8 ½ — это, к счастью, меньше тех десяти лет, которые мудрецы отводили жизни любого театра. За 8 ½ лет я научился не бояться своих премьер и бояться чужих. Все 8 ½ лет мы были счастливы с нашим прекрасными, умными, верными зрителями, а они, надеюсь, были счастливы с нами».

Полностью речь можно почитать здесь.

Источник: ТАСС

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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