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Португальская актриса обвинила Адама Драйвера в нападении на съемках «Человека, который убил Дон Кихота»

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Адама Драйвера обвинили в агрессивном и непрофессиональном поведении на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Во время записи подкаста Era O Que Falvava 76-летняя португальская актриса Лидия Франко рассказала об ужасном опыте работы с Драйвером над картиной.

Согласно Франко, Драйвер вел себя на съемках высокомерно и просил съемочную группу покинуть площадку во время репетиций. Кроме этого, актер якобы требовал, чтобы статисты не смотрели ему в глаза, и грозил им увольнением. Франко утверждает, что Драйвер даже включил эти требования в свой контракт.

Франко, чья героиня значится в титрах комедии как Паникующая женщина № 1, также рассказала, что во время съемок одной из сцен Драйвер напал на нее.

«Драйвер вел себя очень плохо. Он напал на меня, — говорит Франко. — Да, он напал на меня во время съемок сцены, но это не имело никакого отношения к самой сцене».

Актриса обратилась к продюсерам, но те заявили, что ничего не могут сделать из-за контракта Драйвера. Вместо этого они предложили Франко оставить проект, но она отказалась.

«76-летняя португальская актриса, похожая на героиню „Золотых девочек“, рассказала в подкасте, что Адам Драйвер напал на нее во время съемок сцены фильма „Человек, который убил Дон Кихота“. Она также рассказала, что он вел себя как говнюк и мог сразу же уволить людей, если они смотрели на него».

Представители Драйвера пока никак не прокомментировали обвинения.

Источник: Latercera

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