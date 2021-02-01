Чак Норрис благословил Джареда Падалеки на ребут «Уокера». А как другие звезды относятся к ребутам своих хитов?

Звезда сериала «Уокер» Джаред Падалеки признался, что перед началом съемок кинематографисты получили одобрение от Чака Норриса, сыгравшего техасского рейнджера Уокера в оригинальном сериале 1990-х. Падалеки рассказал об этом во время записи передачи «Доброе утро, Америка».

«Он действительно дал свое благословение, — говорит Падалеки. — Он помог создать оригинальную версию, и она до сих пор принадлежит ему. Слава Богу, у него не было никаких проблем с нашим проектом, потому что не хотелось бы связываться с Чаком Норрисом. Я видел все гифки, мемы и прочее. Это совсем другой сериал, и наш техасский рейнджер Уокер отличается от его Уокера».

Как другие телезвезды реагировали на перезапуски своих хитов:

Том Селлек о перезапуске «Частного детектива Магнума»

Прежде чем окончательно дать зеленый свет перезапуску, канал CBS связался с Томом Селлеком, который играл детектива Томаса Магнума на протяжении восьми лет. Они прямо сказали, что если ему не нравится идея ребута, то они от него откажутся. Но Селлек дал добро.

«CBS — это своего рода мой дом, — признался Селлек. — Я снялся у них в сериале „Молодые и дерзкие“ и фильмах о Джесси Стоуне, делал с ними „Магнума“ и „Голубую кровь“. Питер очень увлекся проектом; он вырос с Магнумом, и новый сериал был его мечтой».



Дэвид Хассельхофф о перезапуске «Рыцаря дорог»

Сериал «Рыцарь дорог» уже несколько раз перезапускали, и в ближайшем будущем он вернется на экране в виде полнометражного фильма. Дэвид Хассельхофф в целом поддерживает ремейк, но только в том случае, если авторы не забудут, что главное в «Рыцаре дорог» — не машина.

«Дело не в говорящей тачке, — заметил Хассельхофф. — Дело в отношениях Майкла и КИТТа. А также в экшене и идее, что даже один человек может изменить мир. Если они все сделают правильно, то я, вероятно, их поддержу».



Ричард Дин Андерсон о перезапуске «МакГайвера»

Звезда сериала «Секретный агент МакГайвер» Ричард Дин Андерсон сразу признался, что ему не по вкусу идея ремейка и он рад, что не имеет к нему никакого отношения. Авторы новой версии обратились к нему по поводу участия в проекте, но он ответил твердым «нет». В итоге финальный продукт его разочаровал.

«Я не расстроился из-за увиденного, потому что это бизнес. Название мне не принадлежит, поэтому они могут делать все, что хотят, — говорит Андерсон. — Но я не думаю, что они справились с продолжением франшизы. Там постоянно всех расстреливают, на экране столько всего происходит, но зритель не видит мыслительного процесса главного героя и того, как МакГайвер видит проблему и находит ее решение. В новой версии только бум-бум-бум. Все происходит дико быстро».



Холли Мари Комбс и Алисса Милано о перезапуске «Зачарованных»

Звезды оригинальных «Зачарованных» выступили против ребута, потому что он создавался без их участия. Алисса Милано считает «неуважительным», что авторы ребута не пригласили их в проект, а Холли Мари Комбс раскритиковала продюсеров за то, что они сочли актрис из первых «Зачарованных» слишком старыми для перезапуска.

«Перезапуски становятся только лучше, если они уважают оригинал, а не подшучивают над ним, — написала Комбс. — Ребуты также становятся лучше, когда их авторы прислушиваются к фанатам, ведь как раз их мнение и должно учитываться, не так ли? Именно ради фанатов мы работаем».

Уилл Смит о перезапуске «Принца из Беверли-Хиллз»

В отличие от предыдущих актеров, Уилл Смит принимает активное участие в создании перезапуска. Проект основан на фанатском трейлере, который превратил комедию из 1990-х в полноценную драму. Смит заинтересоваля, как знакомая история сработает сейчас.

«Молодой темнокожий республиканец Карлтон? Между этими персонажами возникнут дикие сложности, — говорит Смит. — Типа, какой будет Хилари в мире Instagram и социальных сетей? А дядя Фил, черный адвокат, ставший судьей? Проект меня очень заинтересовал, и я готов принимать в нем участие в той степени, в какой потребуется».