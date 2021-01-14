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Мэрилина Мэнсона вырежут из «Американских богов» после обвинений Эван Рэйчел Вуд. Музыкант назвал их «искажением реальности»

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Создатели сериала «Американские боги» решили убрать Мэрилина Мэнсона из третьего сезона проекта, после того как Эван Рэйчел Вуд и еще несколько женщин обвинили музыканта в абьюзе

«В связи с обвинениями, выдвинутыми против Мэрилина Мэнсона, мы решили убрать его из оставшегося эпизода («Американских богов» — Прим. ред.), в котором он снимался и релиз которого был запланирован на конец этого сезона. Starz однозначно поддерживает всех, кому пришлось пережить абьюз», — заявил представитель канала Starz.

Мэнсон уже успел появиться в первой и четвертой сериях третьего сезона «Американских богов». Он сыграл лидера дэт-метал-группы Blood Death Джону Венгрена. Его персонаж также должен был сыграть важную роль в эпизоде, релиз которого состоится 14 февраля.

Мэнсон не появится и во втором сезоне хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов». Эпизоды с его участием убрали из программы.

Кроме сериалов, сотрудничество с Мэнсоном прекратило крупнейшее голливудское агентство CAA и музыкальный лейбл Loma Vista Recordings, выпустивший три последних альбома музыканта.

В ответ на обвинения Мэнсон заявил, что обвинители пытаются «искажать реальность».

«Очевидно, мое искусство и моя жизнь долгое время становились эпицентром споров, но недавние заявления обо мне — ужасное искажение реальности, — написал Мэнсон в Instagram. — Мои личные отношения всегда были по обоюдному согласию с партнерами-единомышленниками. Это правда, независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое».

Источник: Deadline / Variety

Фото: Getty Images

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