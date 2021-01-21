Режиссер «Черной Пантеры» займется сериалом про Ваканду

Disney заключила пятилетний контракт с компанией Райана Куглера Proximity Media. Сделка подразумевает разработку сериала, действие которого развернется в Ваканде, на родине Черной Пантеры.

Пока не известно, займется ли Куглер режиссурой или сценарием сериала или же ограничится функциями продюсера. Сейчас он занят сиквелом «Черной Пантеры», съемки которого стартуют в этом году.

Других подробностей проекта пока нет.

Disney продолжает развивать киновселенную Marvel на малых экранах. Недавно на Disney+ стартовал сериал «Ванда/Вижн», а весной сервис выпустит «Локи» и «Сокола и Зимнего Солдата». Кроме того, компания работает над сериалами про Лунного рыцаря, Женщину-Халка, Соколиного Глаза и других героев.