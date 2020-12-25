КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе

Обсудить0

Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала в Instagram, что подвергалась абьюзу со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. В сообщении она пишет, что он «промывал ей мозги» и что в течение многих лет она жила в страхе перед ним.

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон, — написала Вуд. — Еще когда я была подростком, он начал меня обрабатывать, и потом я годами подвергалась ужасающему абьюзу с его стороны. Мне промыли мозги, мной манипулировали, чтобы я подчинялась».

«Я устала жить в страхе перед местью, клеветой или шантажом, — продолжает актриса. — Прежде чем он разрушит еще больше жизней, я готова разоблачить этого опасного человека и подвергнуть критике индустрию, которая поддержала его. Я и другие жертвы больше не будем молчать».

Вуд и Мэнсон познакомились в 2007 году, когда ей было 18 лет, а ему — 36. Они встречались несколько лет, а в 2010-м обручились, однако вскоре после этого расстались. В 2016-м Вуд впервые заявила, что пережила изнасилование и домашнее насилие, после чего начала активно помогать другим жертвам. Тогда она не называла имя абьюзера. В 2020-м был принят «закон Феникса», в разработке которого принимала участие Вуд. Он увеличил с трех до пяти лет срок давности преступления в отношении домашнего насилия.

В знак солидарности, по крайней мере, еще четыре женщины опубликовали свои собственные обвинения против Мэнсона, описав несколько инцидентов с участием музыканта. По их утверждениям, имели место сексуальное насилие, психологическое насилие, различные формы принуждения и запугивания.

Вот выдержки из других заявлений против Мэнсона.

Эшли Уолтерс:

«Пока мы все, все выжившие, пытались пережить случившееся, я продолжала слышать истории, тревожно напоминающие наш собственный опыт. Стало ясно, сколько боли он причинил и продолжает причинять, и я не могу оставаться в стороне и позволять этому случиться с другими. Брайан Уорнер должен быть привлечен к ответственности».

Сара МакНили:

«Я боялась привлечь к себе внимание, чтобы снова не попасть к нему на прицел. Из-за того, как он относился ко мне, у меня появились проблемы с психическим здоровьем и посттравматическое стрессовое расстройство, которые повлияли на мои личные и профессиональные отношения, самооценку и личные цели. Я считаю, что он получает удовольствие, разрушая жизни людей. Я поддерживаю всех, кто уже выступил и еще выступит. Я хочу, чтобы Брайан понес ответственность за свои злодеяния».

Эшли Линдси Морган:

«Меня мучают ночные кошмары, я страдаю от посттравматического стрессового расстройства, тревожности и сильного обсессивно-компульсивного расстройства. Я постоянно стараюсь смыть его с себя. Я выступаю с обвинениями, чтобы он наконец остановился».

Габриэлла:

«Мне потребовалось пять лет, чтобы рассказать об этих абьюзивных отношениях. Мне поставили диагноз „посттравматическое стрессовое расстройство“, и мне до сих пор снятся кошмары. Я заблокировала большую часть воспоминаний, но они все равно дают о себе знать. Я наконец рассказываю об этой травме, чтобы начать исцеление, потому что я больше не могу молчать. Я считаю несправедливым, что кто-то не несет ответственности за свои ужасные действия. Я не жертва. Я выжившая».

В 2018-м против Мэнсона выдвинули обвинения в сексуальном насилии, которое предположительно имело место в 2011 году. Полиция впоследствии закрыла дело из-за отсутствия доказательств. Музыкант отрицал любые обвинения.

Фото: Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» в сексуальном насилии

Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» в сексуальном насилии

25 января51
Рэй Фишер заявил, что Warner Bros. уволила его из «Флэша». Студия уточнила, что актер ушел сам

Рэй Фишер заявил, что Warner Bros. уволила его из «Флэша». Студия уточнила, что актер ушел сам

14 января13
Арми Хаммер оставил экшен-комедию с Дженнифер Лопес из-за скандала с личными сообщениями

Арми Хаммер оставил экшен-комедию с Дженнифер Лопес из-за скандала с личными сообщениями

14 января18
Шайа ЛаБафа уволили из триллера Оливии Уайлд за непристойное поведение. СМИ прочат ему конец карьеры

Шайа ЛаБафа уволили из триллера Оливии Уайлд за непристойное поведение. СМИ прочат ему конец карьеры

25 декабря 202041

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Кто есть кто в «Топях» Дмитрия Глуховского

Вчера10
Кто есть кто в «Топях» Дмитрия Глуховского
Сериалы февраля: «Кларисса», «Супермен и Лоис» и «За час до рассвета»
Сериалы

Сериалы февраля: «Кларисса», «Супермен и Лоис» и «За час до рассвета»

Вчера4
Фото со съемок «Тор: Любовь и гром»: Мускулистый Тор в компании Звездного Лорда и Небулы

Фото со съемок «Тор: Любовь и гром»: Мускулистый Тор в компании Звездного Лорда и Небулы

час назад0
Почему «Молчание ягнят» — великое кино
Культовое кино

ВидеоПочему «Молчание ягнят» — великое кино

30 января54
Мэрилина Мэнсона вырежут из «Американских богов» после обвинений Эван Рэйчел Вуд. Музыкант назвал их «искажением реальности»

Мэрилина Мэнсона вырежут из «Американских богов» после обвинений Эван Рэйчел Вуд. Музыкант назвал их «искажением реальности»

час назад9
Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

Сегодня, 08:005
Режиссер «Черной Пантеры» займется сериалом про Ваканду

Режиссер «Черной Пантеры» займется сериалом про Ваканду

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт