Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе

Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала в Instagram, что подвергалась абьюзу со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. В сообщении она пишет, что он «промывал ей мозги» и что в течение многих лет она жила в страхе перед ним.

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон, — написала Вуд. — Еще когда я была подростком, он начал меня обрабатывать, и потом я годами подвергалась ужасающему абьюзу с его стороны. Мне промыли мозги, мной манипулировали, чтобы я подчинялась».

«Я устала жить в страхе перед местью, клеветой или шантажом, — продолжает актриса. — Прежде чем он разрушит еще больше жизней, я готова разоблачить этого опасного человека и подвергнуть критике индустрию, которая поддержала его. Я и другие жертвы больше не будем молчать».

Вуд и Мэнсон познакомились в 2007 году, когда ей было 18 лет, а ему — 36. Они встречались несколько лет, а в 2010-м обручились, однако вскоре после этого расстались. В 2016-м Вуд впервые заявила, что пережила изнасилование и домашнее насилие, после чего начала активно помогать другим жертвам. Тогда она не называла имя абьюзера. В 2020-м был принят «закон Феникса», в разработке которого принимала участие Вуд. Он увеличил с трех до пяти лет срок давности преступления в отношении домашнего насилия.

В знак солидарности, по крайней мере, еще четыре женщины опубликовали свои собственные обвинения против Мэнсона, описав несколько инцидентов с участием музыканта. По их утверждениям, имели место сексуальное насилие, психологическое насилие, различные формы принуждения и запугивания.

Вот выдержки из других заявлений против Мэнсона.

«Пока мы все, все выжившие, пытались пережить случившееся, я продолжала слышать истории, тревожно напоминающие наш собственный опыт. Стало ясно, сколько боли он причинил и продолжает причинять, и я не могу оставаться в стороне и позволять этому случиться с другими. Брайан Уорнер должен быть привлечен к ответственности».

«Я боялась привлечь к себе внимание, чтобы снова не попасть к нему на прицел. Из-за того, как он относился ко мне, у меня появились проблемы с психическим здоровьем и посттравматическое стрессовое расстройство, которые повлияли на мои личные и профессиональные отношения, самооценку и личные цели. Я считаю, что он получает удовольствие, разрушая жизни людей. Я поддерживаю всех, кто уже выступил и еще выступит. Я хочу, чтобы Брайан понес ответственность за свои злодеяния».

«Меня мучают ночные кошмары, я страдаю от посттравматического стрессового расстройства, тревожности и сильного обсессивно-компульсивного расстройства. Я постоянно стараюсь смыть его с себя. Я выступаю с обвинениями, чтобы он наконец остановился».

«Мне потребовалось пять лет, чтобы рассказать об этих абьюзивных отношениях. Мне поставили диагноз „посттравматическое стрессовое расстройство“, и мне до сих пор снятся кошмары. Я заблокировала большую часть воспоминаний, но они все равно дают о себе знать. Я наконец рассказываю об этой травме, чтобы начать исцеление, потому что я больше не могу молчать. Я считаю несправедливым, что кто-то не несет ответственности за свои ужасные действия. Я не жертва. Я выжившая».

В 2018-м против Мэнсона выдвинули обвинения в сексуальном насилии, которое предположительно имело место в 2011 году. Полиция впоследствии закрыла дело из-за отсутствия доказательств. Музыкант отрицал любые обвинения.



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