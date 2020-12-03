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Автор «Социальной сети» напишет книгу о том, как Reddit устроил переворот на Уолл-стрит. MGM ее экранизирует

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Студия MGM приобрела права на адаптацию будущей книги Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» (The Antisocial Network), которая расскажет о противостоянии Reddit и Уолл-стрит. Майкл Де Лука, работавший с Мезричем над «Социальной сетью», и Аарон Райдер («Помни», «Престиж», «Гнездо») спродюсируют проект.

В январе группа разношерстных инвесторов с сабреддита WallStreetBets объединилась, чтобы выступить против двух хедж-фондов, которые играли на понижение акций сети магазинов GameStop. Они продавали акции компании, делая ставку, что те обречены на дальнейшее падение. Инвесторы-любители пошли другим путем, покупая акции и опционы на акции. Это привело к увеличению рыночной стоимости акций GameStop более чем на 1700%. В итоге стоимость компании выросла на 10 млрд долларов, и владельцы хедж-фондов понесли миллиардные потери. 

Ситуация с Reddit и GameStop привела к возобновлению разговоров о регулировании рынка ценных бумаг и деятельности брокеров с Уолл-стрит. Приложение RobinHood для торговли акциями, которое использовали пользователи, начало вводить ограничения для отдельных компаний.

Мезрич сейчас работает над книгой. Неизвестно, какие подробности планирует раскрыть автор.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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