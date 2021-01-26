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Стало известно возможное название четвертой «Матрицы»

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В сети обнаружили возможное название новой «Матрицы». Согласно фотографии, опубликованной художником по гриму, работавшим над картиной, продолжение выйдет под названием «Матрица: Возрождения» (Matrix: Resurrections).

«Название „Матрицы 4“ просочилось в сеть из-за художника по гриму, который работал с актерами. В новом продолжении на экраны вернутся как минимум два мертвых персонажа „Матрицы“. Название дает понять, чего нам ждать от фильма».

Интересно, что в оригинальном посте автор благодарит не только Лану Вачовски, постановщицу «Матрицы 4», но и режиссера Джеймса МакТига.

В ответ на запрос редактора ScreenRant студия Warner заявила, что у продолжения пока нет утвержденного названия.

«В Warner Bros. только сказали, что у „Матрицы 4“ / „Возрождений“ в настоящее время официально нет названия».

Подробности сюжета четвертой «Матрицы» не раскрываются. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидалось в кинотеатрах 20 мая 2021 года, но в итоге релиз картины сдвинули на 23 декабря 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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