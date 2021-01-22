КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей

Обсудить0

Кассовые сборы российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» перешагнули отметку в 2 млрд рублей, обогнав показатели оригинала. Об этом сообщает пресс-служба филиала Disney в России.

На момент написания заметки фильм собрал в России и СНГ 2 000 131 508 рублей (то есть более 26,6 млн долларов). Всего картину посмотрело 6 966 147 зрителей.

«Последний богатырь: Корень зла» стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработавшим более 2 млрд рублей. В тройке лидеров — «Холоп» (3,179 миллиарда), «Движение вверх» (3,043 миллиарда) и «Т-34» (2,317 миллиарда).

В начале января сиквел заработал миллиард рублей за шесть дней проката. Таким образом, картина побила рекорд «Т-34» и заняла первое место в топе самых быстрых достижений отметки в миллиард рублей среди российских проектов.

Главный герой «Последнего богатыря» — обычный москвич Иван, который попал в сказочную страну Белогорье, где выяснил, что он сын Ильи Муромца. Иван остался там жить вместе с возлюбленной Василисой. В новой части его заботят Богатырские игры — съезд всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и само существование волшебного мира оказывается под угрозой. Ивану приходится объединиться со старыми друзьями, чтобы противостоять темным силам.

Первая часть вышла в 2017 году и собрала в прокате 1,6 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба Disney

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Козловский, Boney M. и «Рэмбо»: Трейлер экшен-драмы «Чернобыль»

Козловский, Boney M. и «Рэмбо»: Трейлер экшен-драмы «Чернобыль»

Вчера42
Что происходит в прокате: Фильмы снова переносят, в Америке выбирают Лиама Нисона, а в России — «Душу»
Сборы

Что происходит в прокате: Фильмы снова переносят, в Америке выбирают Лиама Нисона, а в России — «Душу»

26 января4
«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

22 января17
Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

22 января10

Главное сегодня

10 лучших ролей Василия Ланового

Сегодня7
10 лучших ролей Василия Ланового
Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»

Сегодня4
Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей

Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей

Сегодня, 17:378
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Сегодня, 16:379
8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

Сегодня, 15:583
Тэмзин Мёрчант играла Дейенерис в «Игре престолов», но ее заменили. Вот что она думает об этом и об Эмилии Кларк

Тэмзин Мёрчант играла Дейенерис в «Игре престолов», но ее заменили. Вот что она думает об этом и об Эмилии Кларк

Сегодня, 14:584
«Еще по одной», «Дорогие товарищи!» Кончаловcкого и «Гунда» Косаковского попали в лонг-лист «Оскара-2021»

«Еще по одной», «Дорогие товарищи!» Кончаловcкого и «Гунда» Косаковского попали в лонг-лист «Оскара-2021»

Сегодня, 11:4210
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт