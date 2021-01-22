Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей

Кассовые сборы российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» перешагнули отметку в 2 млрд рублей, обогнав показатели оригинала. Об этом сообщает пресс-служба филиала Disney в России.

На момент написания заметки фильм собрал в России и СНГ 2 000 131 508 рублей (то есть более 26,6 млн долларов). Всего картину посмотрело 6 966 147 зрителей.

«Последний богатырь: Корень зла» стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработавшим более 2 млрд рублей. В тройке лидеров — «Холоп» (3,179 миллиарда), «Движение вверх» (3,043 миллиарда) и «Т-34» (2,317 миллиарда).

В начале января сиквел заработал миллиард рублей за шесть дней проката. Таким образом, картина побила рекорд «Т-34» и заняла первое место в топе самых быстрых достижений отметки в миллиард рублей среди российских проектов.

Главный герой «Последнего богатыря» — обычный москвич Иван, который попал в сказочную страну Белогорье, где выяснил, что он сын Ильи Муромца. Иван остался там жить вместе с возлюбленной Василисой. В новой части его заботят Богатырские игры — съезд всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и само существование волшебного мира оказывается под угрозой. Ивану приходится объединиться со старыми друзьями, чтобы противостоять темным силам.

Первая часть вышла в 2017 году и собрала в прокате 1,6 млрд рублей.