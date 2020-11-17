КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Обсудить0

Зак Снайдер сообщил в Twitter, что премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» состоится на HBO Max 18 марта. Постановщик опубликовал новые постеры проекта, которые подписал «Павшие» и «Восставшие» соответственно. 

«Лига справедливости Зака Снайдера» будет разбита на четыре части, продолжительностью по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны, после того как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью. Среди них новые сцены с Флэшем и Киборгом, а также эпизод с Джокером в исполнении Джареда Лето.  

Подробнее о режиссерской версии «Лиги справедливости» можно почитать здесь.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте проект в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Галь Гадот рассказала о конфликте с Джоссом Уидоном на съемках «Лиги справедливости»: «Не лучший опыт»

Галь Гадот рассказала о конфликте с Джоссом Уидоном на съемках «Лиги справедливости»: «Не лучший опыт»

18 декабря 202033
Джо Манганьелло показал Детстроука из «Лиги справедливости Зака Снайдера». С ирокезом

Джо Манганьелло показал Детстроука из «Лиги справедливости Зака Снайдера». С ирокезом

20 ноября 20205
Вышел черно-белый трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Вышел черно-белый трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

17 ноября 202013
«Лига справедливости Зака Снайдера» может выйти с рейтингом R. Из-за ругающегося Бэтмена

«Лига справедливости Зака Снайдера» может выйти с рейтингом R. Из-за ругающегося Бэтмена

15 декабря 202019

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»

Сегодня2
Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»
Дмитрий Глуховский о сериале «Топи»: «В глубинке смерть всегда рядом»
Интервью

Дмитрий Глуховский о сериале «Топи»: «В глубинке смерть всегда рядом»

Вчера9
От игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции
Шум и яркость

ПодкастОт игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции

Вчера1
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

31 минуту назад2
8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

час назад1
Тэмзин Мёрчант играла Дейенерис в «Игре престолов», но ее заменили. Вот что она думает об этом и об Эмилии Кларк

Тэмзин Мёрчант играла Дейенерис в «Игре престолов», но ее заменили. Вот что она думает об этом и об Эмилии Кларк

2 часа назад3
«Еще по одной», «Дорогие товарищи!» Кончаловcкого и «Гунда» Косаковского попали в лонг-лист «Оскара-2021»

«Еще по одной», «Дорогие товарищи!» Кончаловcкого и «Гунда» Косаковского попали в лонг-лист «Оскара-2021»

Сегодня, 11:428
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт