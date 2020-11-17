Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Зак Снайдер сообщил в Twitter, что премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» состоится на HBO Max 18 марта. Постановщик опубликовал новые постеры проекта, которые подписал «Павшие» и «Восставшие» соответственно.

«Лига справедливости Зака Снайдера» будет разбита на четыре части, продолжительностью по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны, после того как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью. Среди них новые сцены с Флэшем и Киборгом, а также эпизод с Джокером в исполнении Джареда Лето.

Подробнее о режиссерской версии «Лиги справедливости» можно почитать здесь.