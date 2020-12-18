8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

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«Годзилла против Конга»

Ролик, готовящий зрителя к эпичному столкновению двух легендарных титанов — Конга и Годзиллы. После «Короля монстров» что-то пошло не так, и из защитника Земли Годзилла превратился в монстра, уничтожающего все на своем пути. Чтобы остановить его, люди вытаскивают с острова Черепа Конга. Подробный разбор трейлера читайте здесь.

«Джамбо»

Девушка влюбилась в карусель. Фильм-участник кинофестиваля «Сандэнс» и еще ряда международных киносмотров. Молодая застенчивая героиня живет с гиперопекающей матерью и работает в парке развлечений. Никакой личной жизни у нее, разумеется, нет. Когда в парк привозят новый аттракцион, у девушки вдруг просыпается мехафилия, и жизнь расцветает новыми красками. Но окружающие такую любовь понять и принять не готовы. В главной роли выступила отважная артистка Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»).

«Карта прекрасных маленьких вещей»

Очередной проект о временной петле. На этот раз с добавлением подростковой романтики. Главный герой, Марк, безмятежно живет одним днем, бесконечно переживая одни и те же 24 часа. Все меняется, когда он встречает Маргарет, которая также находится в петле. Они решают провести бесконечность вместе, стремясь найти все мелочи, которые сделают этот вечный день идеальным. Но в какой-то момент герои начинают задумываться над завтрашним днем.

«Нектар»

Хоррор с не то чтобы очень оригинальным сюжетом, но эффектным трейлером. Молодая городская пара во время загородной поездки вынужденно обращается за помощью к местной пожилой фермерше, проживающей со странным сынком, и остается в их доме на ночь. Понятное дело, ничего хорошего в гостях у сельских жителей нашу парочку не ждет. Главная интрига — как справился с дебютной главной ролью Сойер Спилберг, сын того самого Стивена Спилберга.

«Перекрестный огонь»

Криминальный боевик Бенни Чана, который пришлось доделывать после смерти мастера жанра. Типичная фабула для гонконгского кино: в центре истории — противостояние хорошего копа и плохого бандита, который мстит за старые обиды. Уже почти 60-летний Донни Йен все еще находится в прекрасной форме и, как никто другой, отлично смотрится в подобных фильмах.

«Райя и последний дракон»

Новый анимационный проект Disney, на этот раз с уклоном в азиатское фэнтези и боевые искусства. Все сделано аккуратно и с расчетом на максимально широкую аудиторию, но все равно выглядит очень интересно. Главная героиня — отважная воительница Райя, которая вместе с верным спутником Тук-Туком покидает родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона. С его помощью она рассчитывает на победу над могущественным врагом — зловещим Друуном.

«Убийца в красном»

Единственная в мире страна, где кинопрокат работает почти в полную (и весьма неслабую) силу, видимо, готовится к новым рекордам бокс-офиса. На китайский Новый год в КНР выйдет ряд картин максимально развлекательного содержания. Один из главных претендентов на кусок кассового пирога — экранизация популярного романа. Она рассказывает о писателе, чье фэнтезийное произведение оказывается не таким уж нереальным: герои и мир книги начинают вторгаться в наше измерение. Если вы не можете дождаться сериала по «Властелину колец», второго сезона «Ведьмака» или приквела «Игры престолов», обратите внимание на эту картину.

«Чернобыль»

Данила Козловский взялся рассказать о событиях 26 апреля 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая привела к одной из самых страшных катастроф XX века. В центр сюжета он поместил историю обычного пожарного из Припяти, который оказывается в самом пекле и вынужден пожертвовать всем ради спасения остальных.