Тэмзин Мёрчант играла Дейенерис в «Игре престолов», но ее заменили. Вот что она думает об этом и об Эмилии Кларк

Прежде чем роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» досталась Эмилии Кларк, ее успела сыграть Тэмзин Мёрчант («Гордость и предубеждение», «Карнивал Роу»). Она снялась в печально знаменитом пилоте сериала, который пришлось полностью переделать. Актриса долгое время не рассказывала об участии в проекте, но теперь поделилась своими ощущениями от замены и объяснила, почему изначально взялась за роль.

«Съемки пилота стали действительно хорошим уроком, — говорит Мёрчант. — Они подтвердили, что стоит прислушиваться к своим инстинктам. Я пыталась выйти из проекта, и в какой-то момент у меня это даже получилось. Однако несколько убедительных людей уговорили меня вернуться. Не успела я оглянуться, как я уже в Марокко, голая и напуганная скачу верхом на лошади, которой съемки явно нравились больше, чем мне».

«Для меня это был урок. Если чуешь, что не рвешься рассказывать какую-то историю, то и не стоит пытаться себя заставлять только потому, что так советуют другие люди, — продолжает актриса. — У меня не было никакого актерского образования, были только инстинкты. И меня в первую очередь интересуют захватывающая история и интересный персонаж. И „Игра престолов“ меня никогда не цепляла. Это свидетельство достижения Эмилии Кларк, которая сделала эту роль знаковой. Она явно была заинтересована в истории, раз смогла создать легендарную и выдающуюся героиню. Но мне эта история была не по душе».

Один источник, лично знакомый с ситуацией на съемках пилота, отмечает, что продюсерам тяжело далось решение об увольнении Мёрчант. Исполнительный продюсер Брайан Когман считает, что актриса хорошо справилась с поставленной задачей, но все признают, что она плохо смотрелась в кадре с Джейсоном Момоа, исполнителем роли кхала Дрого.

Сама Мёрчант не переживает, что не смогла стать частью международного хита. Наоборот, она уверена, что это подарило ей творческую свободу и позволило посвятить себя собственным проектам. «Если бы меня не освободили от контракта, то я бы не стала той творческой личностью, которой являюсь сегодня, — считает Мёрчант. — Кроме того, если бы я была богата и знаменита, у меня бы не осталось времени делать все то, что требуется моей душе. Творческое самовыражение — потребность более важная, чем любое количество денег, которые я могла бы получить за роль. В противном случае я бы начала отвлекаться, но это я. Мне кажется, Эмилия Кларк потрясающая. Просто я бы не была тем творцом, которым стала».

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Источник: EW

Фото: Getty Images