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«Еще по одной», «Дорогие товарищи!» Кончаловcкого и «Гунда» Косаковского попали в лонг-лист «Оскара-2021»

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92 фильма выдвинуто на соискание номинации на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». На «Оскар» могут претендовать российская драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, «Шарлатан» Агнешки Холланд и украинская лента «Атлантида».

Среди документальных проектов на номинации претендуют 238 фильмов. Среди них — «Гунда» Виктора Косаковского«История Beastie Boys», «Белуши», «Коллектив», «Дик Джонсон мертв», «Кометы и метеориты: Гости из далеких миров», «Художник и вор», «Охотники за трюфелями», «Мисс Американа», «Когда мы были братьями»«Добро пожаловать в Чечню» и «Я — Грета». Полностью с документальным лонг-листом можно ознакомиться здесь.

Номинантов на премию «Оскар» объявят 15 марта.

Лонг-лист иностранных фильмов:

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.


Источник: Пресс-служба премии «Оскар»

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