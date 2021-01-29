«Еще по одной», «Дорогие товарищи!» Кончаловcкого и «Гунда» Косаковского попали в лонг-лист «Оскара-2021»

92 фильма выдвинуто на соискание номинации на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». На «Оскар» могут претендовать российская драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, «Шарлатан» Агнешки Холланд и украинская лента «Атлантида».
Среди документальных проектов на номинации претендуют 238 фильмов. Среди них — «Гунда» Виктора Косаковского, «История Beastie Boys», «Белуши», «Коллектив», «Дик Джонсон мертв», «Кометы и метеориты: Гости из далеких миров», «Художник и вор», «Охотники за трюфелями», «Мисс Американа», «Когда мы были братьями», «Добро пожаловать в Чечню» и «Я — Грета». Полностью с документальным лонг-листом можно ознакомиться здесь.
Номинантов на премию «Оскар» объявят 15 марта.
Лонг-лист иностранных фильмов:
- Австрия — «О чем мы мечтаем»
- Албания — «Открытая дверь»
- Аргентина — «Лунатики»
- Армения — «Песни Соломона»
- Бангладеш — «Искренне ваша, Дакка»
- Бельгия — «Жрицы любви»
- Болгария — «Отец»
- Боливия — «Чако»
- Босния и Герцеговина — «Куда ты идешь, Аида?»
- Бразилия — «Бабенко: Послушать сердце и сказать: „Оно остановилось“»
- Венгрия — «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени»
- Венесуэла — «Однажды в Венесуэле»
- Вьетнам — «Мечтательные глаза»
- Гватемала — «Ла Йорона»
- Германия — «А завтра весь мир»
- Гондурас — «Дни света»
- Гонконг — «Лучшие дни»
- Греция — «Яблоки»
- Грузия — «Начало»
- Дания — «Еще по одной»
- Доминикана — «Состояние безумия»
- Египет — «Когда мы рождаемся»
- Израиль — «Ася»
- Индия — «Джалликатту»
- Иордан — «200 метров»
- Иран — «Солнечные дети»
- Ирландия — «Остров безумия»
- Исландия — «Агнес Джой»
- Испания — «Вечный окоп»
- Италия — «Ночь»
- Казахстан — «Плач великой степи»
- Камбоджа — «Отцы»
- Камерун — «Дневник рыбака»
- Канада — «14 дней, 12 ночей»
- Кения — «Письмо»
- Киргизия — «Босоногий бегун»
- Китай — «Женская волейбольная сборная»
- Колумбия — «Грядущая забывчивость»
- Косово — «Изгнание»
- Коста-Рика — «Страна пепла»
- Кот-д’Ивуар — «Ночь королей»
- Куба — «Ищу пару»
- Латвия — «Метель душ»
- Лесото — «Это не похороны, это — воскресение»
- Ливан — «Сломанные ключи»
- Литва — «Новая Литва»
- Люксембург — «Истории реки»
- Малайзия — «Душа»
- Марокко — «Неизвестный святой»
- Мексика — «Меня здесь больше нет»
- Монголия — «Артерии мира»
- Нигерия — «Доярка»
- Нидерланды — Buladó
- Норвегия — «Надежда»
- Пакистан — «Цирк жизни»
- Палестина — «Газа, любовь моя»
- Панама — «Операция „Правое дело“»
- Парагвай — «Убить мертвого»
- Перу — «Песня без имени»
- Польша — «Снега больше не будет»
- Португалия — «Виталина Варела»
- Россия — «Дорогие товарищи!»
- Румыния — «Коллектив»
- Саудовская Аравия — «Весы»
- Северная Македония — «Ива»
- Сенегал — «Отец Нафи»
- Сербия — «Дара из Ясеноваца»
- Сингапур — «Сезон дождей»
- Словакия — «Отчет об Освециме»
- Словения — «Истории из каштанового леса»
- Судан — «Ты умрешь в 20»
- Суринам — «Вирен»
- Таиланд — «Счастливого старого года»
- Тайвань — «Солнце»
- Тунис — «Человек, который продал свою кожу»
- Турция — «Чудо в камере № 7»
- Украина — «Атлантида»
- Уругвай — «Алели»
- Филиппины — «Минданао»
- Финляндия — «Туве»
- Франция — «Ты и я»
- Хорватия — «Внеклассные занятия»
- Черногория — «Груди»
- Чехия — «Шарлатан»
- Чили — «Агент-крот»
- Швейцария — «Сестренка»
- Швеция — «Чартер»
- Эквадор — «Пустота»
- Эстония — «Последние»
- ЮАР — «Торбос»
- Южная Корея — «Тот, кто рядом»
- Япония — «Настоящие матери»
93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.
Источник: Пресс-служба премии «Оскар»
КиноПоиск HD в Telegram
Знаем, что ты будешь делать вечером