Арми Хаммер выбыл из сериала о создании «Крестного отца». Предположительно, из-за скандала с личными сообщениями

Арми Хаммер оставил мини-сериал «Предложение», рассказывающий о создании фильма «Крестный отец». Он должен был сыграть Альберта С. Радди, продюсера криминальной саги Фрэнсиса Форда Копполы.

Причины ухода Хаммера из «Предложения» не называются. Для участия в проекте актер отказался от съемок в другом сериале — драме Gaslit, над которой работает Сэм Эсмейл. Предполагается, что актер отказался от роли продюсера «Крестного отца» из-за скандала со слитыми в сеть личными сообщениями сексуального характера. Ранее из-за этого Хаммер оставил экшен-комедию «Скоростная свадьба» с Дженнифер Лопес.

Представители Хаммера пока никак не прокомментировали уход актера.

10-серийное «Предложение» расскажет, как оскароносный продюсер Радди решил взяться за экранизацию криминального романа Марио Пьюзо и поддержать Копполу в создании будущей классики кинематографа. Сериал для стрим-сервиса Paramount+ разрабатывает Майкл Толкин, номинант премий «Оскар» и «Эмми». Он напишет сценарий и возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

В этом году зрители смогут увидеть Хаммера в детективе «Смерть на Ниле» и триллере «Кризис».

Источник: Variety

Фото: Getty Images