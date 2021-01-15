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Тимоти Шаламе и режиссер «Назови меня своим именем» воссоединятся для романтического фильма ужасов

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Тимоти Шаламе может вновь поработать с режиссером мелодрамы «Назови меня своим именем» Лукой Гуаданьино. Шаламе и Тейлор РасселлКлаустрофобы») ведут переговоры об участии в новой картине постановщика — романтическом хорроре «Целиком и полностью» (Bones & All). Автор новой «Суспирии» Дэйв Кайганич написал сценарий проекта.

Проект основан на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. В центре сюжета — девушка Марен, которая отправляется в поездку по стране, чтобы найти своего отца. Она его никогда не встречала, но с его помощью рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть любящих ее людей.

В ближайшем будущем зрители смогут увидеть Шаламе в фантастике Дени Вильнёва «Дюна» и новом фильме Уэса Андерсона «Французский вестник».

Гуаданьино сейчас работает над продолжением «Назови меня своим именем» и планирует поставить ремейк гангстерского боевика «Лицо со шрамом».

Источник: THR

Фото: Getty Images

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