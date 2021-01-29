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«Дэдпул 3» должен был стать роуд-муви с Росомахой. Предполагается, что Хью Джекман снова сыграл бы Логана

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Райан Рейнольдс рассказал, каким мог стать «Дэдпул 3» до того, как Disney купила студию Fox. Старыми планами на триквел он поделился у себя в Twitter.

«До того как Disney купила студию Fox, „Дэдпул 3“ должен был рассказать о дорожном путешествии Дэдпула и Логана. В стиле „Расёмона“. Не шучу», — написал актер и продюсер.

Таким образом, к роли Росомахи снова бы вернулся Хью Джекман, который играл персонажа девять раз, не считая появлений в архивных съемках в «Новых мутантах» и «Дэдпуле 2». Перед выходом «Логана» в 2017 году Джекман заявлял, что не планирует больше возвращаться к роли.

В ноябре прошлого года стало известно, что Disney запустила в разработку третью часть «Дэдпула», заказав ее сценарий сестрам Венди и Элизабет Молино, соавторам и продюсерам мультсериала «Закусочная Боба». 11 января глава Marvel Кевин Файги заверил, что третий «Дэдпул» станет частью киновселенной Marvel и выйдет в прокат с рейтингом R. Ни режиссера, ни даты выхода в прокат у проекта пока нет.

Первый «Дэдпул» вышел в 2016 году, второй — в 2018-м. В сумме оба фильма собрали в прокате более 1,5 млрд долларов.

Фото: Marvel Comics

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