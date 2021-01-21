Официально: Звезды «Игры престолов», «Логана» и «Черного зеркала» сыграют в экранизации «Песочного человека»

Netflix объявил актерский состав сериала «Песочный человек», основанного на одноименном комиксе Нила Геймана. Вот кто в нем сыграет:

По сюжету сериала, из-за тайного ритуала Сон попадает в плен к оккультисту. Спустя 70 лет герой освобождается и, отомстив неприятелю, начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие.

Шоураннером «Песочного человека» выступит Аллан Хейнберг, работавший над «Чудо-женщиной» и сериалом «Анатомия страсти». Кроме него, сериал продюсируют сам Гейман и Дэвид С. Гойер, сценарист «Темного рыцаря» и «Человек из стали».