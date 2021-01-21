Официально: Звезды «Игры престолов», «Логана» и «Черного зеркала» сыграют в экранизации «Песочного человека»

Netflix объявил актерский состав сериала «Песочный человек», основанного на одноименном комиксе Нила Геймана. Вот кто в нем сыграет:
- Том Стёрридж («Рок-волна») — Сон, главный герой. Он входит в группу бессмертных существ, которые олицетворяют универсальные концепции: смерть, желание, судьбу, бред, отчаяние и разрушение;
- Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Люцифер, повелительница ада;
- Вивьенн Ачеампонг («Ведьмы») — Люсьен, библиотекарь и верная защитница королевства главного героя;
- Чарльз Дэнс («Игра престолов», «Корона») — Родерик Берджесс, маг и шантажист;
- Бойд Холбрук («Нарко», «Логан») — Коринфянин, ночной кошмар, созданный Песочным человеком;
- Асим Чаудри («Черное зеркало. Бандерснэтч») — Авель;
- Санджив Бхаскар («Благие знамения») — Каин.
По сюжету сериала, из-за тайного ритуала Сон попадает в плен к оккультисту. Спустя 70 лет герой освобождается и, отомстив неприятелю, начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие.
Шоураннером «Песочного человека» выступит Аллан Хейнберг, работавший над «Чудо-женщиной» и сериалом «Анатомия страсти». Кроме него, сериал продюсируют сам Гейман и Дэвид С. Гойер, сценарист «Темного рыцаря» и «Человек из стали».
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Источник: Variety