КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Официально: Звезды «Игры престолов», «Логана» и «Черного зеркала» сыграют в экранизации «Песочного человека»

Обсудить0

Netflix объявил актерский состав сериала «Песочный человек», основанного на одноименном комиксе Нила Геймана. Вот кто в нем сыграет:

По сюжету сериала, из-за тайного ритуала Сон попадает в плен к оккультисту. Спустя 70 лет герой освобождается и, отомстив неприятелю, начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие.

Шоураннером «Песочного человека» выступит Аллан Хейнберг, работавший над «Чудо-женщиной» и сериалом «Анатомия страсти». Кроме него, сериал продюсируют сам Гейман и Дэвид С. Гойер, сценарист «Темного рыцаря» и «Человек из стали».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Variety 

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Бриджертоны» стали самым популярным сериалом на Netflix! Какие уроки стриминг извлек из проекта?

«Бриджертоны» стали самым популярным сериалом на Netflix! Какие уроки стриминг извлек из проекта?

27 января15
Warner Bros. готовит сериал по «Гарри Поттеру». Он должен выйти на HBO Max

Warner Bros. готовит сериал по «Гарри Поттеру». Он должен выйти на HBO Max

25 января17
HBO снимет второй приквел «Игры престолов»

HBO снимет второй приквел «Игры престолов»

21 января9
Тизер сериала «Супермен и Лоис»: Семейные будни Человека из стали

Тизер сериала «Супермен и Лоис»: Семейные будни Человека из стали

21 января7

Главное сегодня

Интервью

Дмитрий Глуховский о сериале «Топи»: «В глубинке смерть всегда рядом»

Вчера6
Дмитрий Глуховский о сериале «Топи»: «В глубинке смерть всегда рядом»
От игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции
Шум и яркость

ПодкастОт игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции

Вчера1
Вы пришелец и оказались на Земле? Вот 13 советов, которые помогут выжить

Вы пришелец и оказались на Земле? Вот 13 советов, которые помогут выжить

27 января13
Умер Василий Лановой

Умер Василий Лановой

2 часа назад
Создатели «Реквиема по мечте» Лето и Аронофски снимут новый фильм. Это будет хоррор по рассказу автора «Звонка»

Создатели «Реквиема по мечте» Лето и Аронофски снимут новый фильм. Это будет хоррор по рассказу автора «Звонка»

Вчера0
Официально: Звезды «Игры престолов», «Логана» и «Черного зеркала» сыграют в экранизации «Песочного человека»

Официально: Звезды «Игры престолов», «Логана» и «Черного зеркала» сыграют в экранизации «Песочного человека»

Вчера5
Козловский, Boney M. и «Рэмбо»: Трейлер экшен-драмы «Чернобыль»

Козловский, Boney M. и «Рэмбо»: Трейлер экшен-драмы «Чернобыль»

Вчера24
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт