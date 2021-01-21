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Netflix снимет аниме-сериалы по мотивам «Tomb Raider» и «Конг: Остров черепа»

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Стрим-сервис Netflix и Legendary Television запустили в производство аниме-сериалы, основанные на фильме «Конг: Остров черепа» и игровой серии «Tomb Raider». Проект о приключениях Лары Крофт напишет Таша Хуо, а Брайан Даффилд поработает над сериалом о Кинг Конге.

«Остров черепа» расскажет о группе потерпевших кораблекрушение, которые пытаются сбежать с таинственного острова, где обитают доисторические монстры, в том числе титан Конг.

Действие аниме «Tomb Raider» развернется после окончания событий новой игровой трилогии, последняя часть которой, «Shadow of the Tomb Raider», вышла в 2018 году. Лара Крофт отправится исследовать новые неизведанные миры, но в остальном подробности сюжета отсутствуют.

Сейчас в работе также находится сиквел боевика «Tomb Raider: Лара Крофт», режиссерское кресло которого заняла Миша Грин. Алисия Викандер вернется в роли культовой героини видеоигр.

25 марта зрители смогут увидеть Конга на большом экране в блокбастере «Годзилла против Конга».

Источник: Deadline

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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