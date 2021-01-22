Джаред Лето уже 10 лет не репетирует сцены перед съемками. Он «сразу готов»

Джаред Лето признался, что уже 10 лет не участвует в репетициях сцен перед съемками. Об этом Лето рассказал во время записи проекта Variety «Актеры с актерами».

«Я не репетировал перед съемками 10 лет. У меня нет правила против этого, но обычно я сразу готов», — заявил Лето.

Лето также рассказал, что в создании фильма ему больше всего нравятся подготовка к съемкам и их окончание, но не сам процесс работы перед камерой.



«Съемки фильма — для меня наименее приятная часть, — говорит Лето. — Два лучших ощущения во время создания фильма — это получить работу и закончить ее. Мне нравится выстраивать персонажа, открывать его. Я обожаю тратить время на расследования».

«Создание фильмов может вызвать сильный стресс, — продолжает актер. — Я начинаю переживать, что недостаточно хорош. Так что теперь я пытаюсь не думать о результате, а просто делать все, что в моих силах».

Лето также не пересматривает отснятый материал. Роль в драме «Далласский клуб покупателей» принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но сам Лето не видел фильм или отрывки из него.

«Я вообще на себя не смотрю, — говорит Лето. — Я видел кадры из „Далласского клуба покупателей“, но я никогда не видел всю сцену или отснятый материал. Так во мне гораздо меньше тревожности. Я никогда не видел Альберта Спарму (персонаж Лето в триллере «Дьявол в деталях». — Прим. ред.). Я только недавно увидел плакат и персонажа».

Прямо сейчас зрители могут увидеть Лето в триллере «Дьявол в деталях». В марте он появится в образе Джокера в режиссерской версии «Лиги справедливости».

Источник: Variety

Фото: Getty Images