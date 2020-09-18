HBO Max может выпустить мультсериал для взрослых по «Игре престолов»

Стрим-сервис HBO Max рассматривает возможность сделать анимационный спин-офф сериала «Игра престолов». Согласно The Hollywood Reporter, проект находится на самой ранней стадии разработки, и на данный момент лишь ведутся переговоры со сценаристами о создании мультсериала для взрослых. Отмечается также, что анимационный проект в итоге может и не состояться.

Представители HBO Max пока никак не прокомментировали представленную информацию.

Возможный мультсериал — часть общей стратегии HBO по расширению вселенной «Игры престолов». В 2017 году стало известно, что Джордж Р. Р. Мартин вместе с разными сценаристами разрабатывает несколько спин-оффов сериала. Было заявлено пять разных проектов, включая приквел «Долгая ночь», но в итоге большую часть из них закрыли.

Сейчас в активной работе находится приквел «Дом дракона», который расскажет о прошлом дома Таргариенов и их прибытии в Вестерос. Релиз проекта запланирован на 2022 год. Ранее стало известно о разработке второго спин-оффа, основанного на серии новелл «Повести о Дунке и Эгге». У сериала пока нет шоураннера и исполнителей главных ролей.

Источник: THR