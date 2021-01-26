Каннский фестиваль перенесли на июль

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили новые даты смотра. В этом году он будет проходить с 6 по 17 июля.

Изначально фестиваль должен был состояться в мае, но от этой идеи отказались из-за пандемии. О том, что мероприятие могут перенести на лето, Variety сообщило на прошлой неделе.

Ранее смотр хотели отложить в июнь, однако даты с 21 по 25 июня занял международный фестиваль производителей рекламы «Каннские львы».

В 2020 году Каннский кинофестиваль отменили из-за вспышки коронавируса. Несмотря на это, организаторы поделились списком фильмов, которые могли попасть в конкурсную программу. Позже их показали на других смотрах.