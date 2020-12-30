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В сети появился первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Вот еще 7 актрис, которые играли леди Ди

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В сети появился кадр из «Спенсер» — биографической драмы с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Съемки картины уже стартовали.

Действие развернется в рождественский уикэнд, который Диана провела вместе с королевской семьей в Норфолке. Именно в те дни принцесса Уэльская решила развестись с принцем Чарльзом.

Кроме Стюарт, в фильме появятся Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

Картину поставит Пабло Ларраин, режиссер «Джеки» и «Эма: Танец смерти», по сценарию Стивена Найта, шоураннера «Острых козырьков».

«"Спенсер" — эмоциональное погружение в историю той Дианы, какой она была в поворотный момент своей жизни. Он расскажет про ее становление как самодостаточного человека, которое подразумевает возвращение к старой фамилии — Спенсер», — говорит Стюарт.

Съемки байопика пройдут в Германии. Он должен выйти осенью этого года.

Кто еще играл леди Ди

Кэтрин Оксенберг

Первые байопики о принцессе Диане вышли еще при ее жизни. В телефильмах «Королевский роман принца Чарльза и Дианы» (1982) и «Чарльз и Диана: Недолго и несчастливо» (1992) ее сыграла американка Кэтрин Оксенберг, которая сама была дочерью принцессы Югославии Елизаветы и внучкой принца Павла, прежнего регента Югославии. Актриса наиболее известна по роли Аманды Кэррингтон в популярной мыльной опере 1980-х годов «Династия». Первый проект рассказывает о свадьбе наследника британского престола, а второй, как можно догадаться по названию, - о том, что брак не сложился.

Серена Скотт Томас

В 1993-м на британском канале Sky One показали телефильм «Диана: Её подлинная история». Главную роль сыграла Серена Скотт Томас — младшая сестра Кристин Скотт Томас, известная по фильмам «И целого мира мало», «Врожденный порок» и «Заложник». В основу драмы легла книга английского журналиста Эндрю Мортона, который также написал биографии Мадонны, Моники Левински, Тома Круза и Анджелины Джоли.

Джули Кокс

В основе теледрамы «Влюбленная принцесса» (1996) - книга британского кавалерийского офицера Джеймса Хьюитта, который публично рассказал о романе с Дианой, когда та еще была замужем за принцем Чарльзом. Спенсер сыграла Джули Кокс, которую затем можно было увидеть в сериалах «Дюна», «Пуаро» и «Чисто английские убийства».

Эми Секкомб

Британский телефильм «Диана — королева сердец» (1998) вышел уже после смерти Дианы и рассказывал про последний год ее жизни. В центре сюжета — ее романы с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом и египетским кинопродюсером Доди Аль-Файедом, битва с таблоидами, благотворительная работа и отношения с сыновьями. Заглавную роль исполнила Эми Секкомб, для которой проект стал единственным пунктом фильмографии.

Женевьев О’Рейли

В докудраме «Диана: Последние дни принцессы», включающей в себя архивную хронику, интервью реальных людей и реконструкцию событий с участием актеров, роль Дианы сыграла Женевьев О’Рейли — Мон Мотма из трилогии приквелов «Звездных войн».

Наоми Уоттс

Первым полнометражным фильмом про принцессу стала драма Оливера Хиршибигеля «Диана: История любви» с Наоми Уоттс в главной роли. Она основана на книге Кейт Снелл «Диана: Ее последняя любовь» и рассказывает о последних годах жизни принцессы Уэльской, когда она развелась с Чарльзом, активно занималась общественной деятельностью и встретила нового возлюбленного в лице кардиохирурга Хасната Хана. Критики уничтожили ленту — ее рейтинг на Rotten Tomatoes составил всего 8%. Например, автор The Mirror сравнил “Диану” с дневным спектаклем на канале Channel 5 и пошутил, что даже Уэсли Снайпс в светлом парике смотрелся бы убедительнее, чем Уоттс.

Эмма Коррин 

«Корона» посвящена жизни Елизаветы II, поэтому Диана появляется только в четвертом сезоне. Роль принцессы Уэльской исполнила британская актриса Эмма Коррин из сериала «Пенниуорт». Сезон с ее участием охватывает период с 1977 по 1991 год: именно в это время Диана вышла замуж за Чарльза, а также поняла, что их брак был ошибкой. Трансформация героини из веселой подружки принца Чарльза в женщину, страдающую от родственников-аристократов и булимии, стала одной из главных линий четвертого сезона и заставила правительство Великобритании попросить Netflix предупреждать зрителей, что события на экране являются плодом фантазии сценаристов (стриминг отказался ставить дисклеймер). В итогах 2020 года КиноПоиск назвал Коррин открытием года.

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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