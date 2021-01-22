КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Американские кинокритики назвали фильмом года «Пятеро одной крови» Спайка Ли

Обсудить0

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) опубликовал списки лучших фильмов, актеров и кинематографистов 2020-го. В этом году триумфатором стала лента Спайка Ли «Пятеро одной крови», рассказывающая о четырех чернокожих ветеранах войны во Вьетнаме, которые спустя десятилетия возвращаются в джунгли. Критики также отметили Ли как лучшего режиссера.

Лучшим актером объявили Риза Ахмеда, сыгравшего в драме «Звук металла», а лучшей актрисой назвали Кэри Маллиган за роль в триллере «Девушка, подающая надежды». Лучшим мультфильмом стала «Душа» студии Pixar.

В списках лучших американских, иностранных и независимых фильмов можно встретить такие картины, как «Дорогие товарищи!», «Земля кочевников», «Легенда о волках» и «Гнездо».

Список победителей премии Национального совета выглядит следующим образом:

«40-летняя версия»

10 лучших американских фильмов года:

5 лучших фильмов на иностранном языке:

5 лучших документальных фильмов:

10 лучших независимых фильмов:

Источник: Deadline

КиноПоиск в VK

Расскажем, что посмотреть сегодня вечером

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Никогда, редко, иногда, всегда» лидирует по номинациям на премию «Независимый дух»

«Никогда, редко, иногда, всегда» лидирует по номинациям на премию «Независимый дух»

Вчера4
В 2020-м проката почти не было. А «Оскар» будет! Кому же дадут призы?

В 2020-м проката почти не было. А «Оскар» будет! Кому же дадут призы?

Вчера39
Американский киноинститут выбрал главные фильмы и сериалы 2020-го. Среди лучших — «Душа», «Манк» и «Тед Лассо»

Американский киноинститут выбрал главные фильмы и сериалы 2020-го. Среди лучших — «Душа», «Манк» и «Тед Лассо»

Вчера15
«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

22 января16

Главное сегодня

В 2020-м проката почти не было. А «Оскар» будет! Кому же дадут призы?

Вчера39
В 2020-м проката почти не было. А «Оскар» будет! Кому же дадут призы?
Как устроена «Душа» и в чем магия мультфильмов Pixar
Крупным планом

ПодкастКак устроена «Душа» и в чем магия мультфильмов Pixar

Вчера1
Что происходит в прокате: Фильмы снова переносят, в Америке выбирают Лиама Нисона, а в России — «Душу»
Сборы

Что происходит в прокате: Фильмы снова переносят, в Америке выбирают Лиама Нисона, а в России — «Душу»

Вчера3
Американские кинокритики назвали фильмом года «Пятеро одной крови» Спайка Ли

Американские кинокритики назвали фильмом года «Пятеро одной крови» Спайка Ли

час назад7
Кевин Харт получил роль в экранизации игры «Borderlands». Над ней работают авторы «Хостела» и «Чернобыля»

Кевин Харт получил роль в экранизации игры «Borderlands». Над ней работают авторы «Хостела» и «Чернобыля»

2 часа назад5
«Никогда, редко, иногда, всегда» лидирует по номинациям на премию «Независимый дух»

«Никогда, редко, иногда, всегда» лидирует по номинациям на премию «Независимый дух»

Вчера4
Культовые монстры сразятся с роботом и НЛО: Что мы узнали из трейлера «Годзилла против Конга»

Культовые монстры сразятся с роботом и НЛО: Что мы узнали из трейлера «Годзилла против Конга»

Вчера9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт