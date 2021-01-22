Американские кинокритики назвали фильмом года «Пятеро одной крови» Спайка Ли

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) опубликовал списки лучших фильмов, актеров и кинематографистов 2020-го. В этом году триумфатором стала лента Спайка Ли «Пятеро одной крови», рассказывающая о четырех чернокожих ветеранах войны во Вьетнаме, которые спустя десятилетия возвращаются в джунгли. Критики также отметили Ли как лучшего режиссера.

Лучшим актером объявили Риза Ахмеда, сыгравшего в драме «Звук металла», а лучшей актрисой назвали Кэри Маллиган за роль в триллере «Девушка, подающая надежды». Лучшим мультфильмом стала «Душа» студии Pixar.

В списках лучших американских, иностранных и независимых фильмов можно встретить такие картины, как «Дорогие товарищи!», «Земля кочевников», «Легенда о волках» и «Гнездо».

Список победителей премии Национального совета выглядит следующим образом:

«40-летняя версия»

10 лучших американских фильмов года:

5 лучших фильмов на иностранном языке:

5 лучших документальных фильмов:

10 лучших независимых фильмов:

Источник: Deadline