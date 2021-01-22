Американские кинокритики назвали фильмом года «Пятеро одной крови» Спайка Ли

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) опубликовал списки лучших фильмов, актеров и кинематографистов 2020-го. В этом году триумфатором стала лента Спайка Ли «Пятеро одной крови», рассказывающая о четырех чернокожих ветеранах войны во Вьетнаме, которые спустя десятилетия возвращаются в джунгли. Критики также отметили Ли как лучшего режиссера.
Лучшим актером объявили Риза Ахмеда, сыгравшего в драме «Звук металла», а лучшей актрисой назвали Кэри Маллиган за роль в триллере «Девушка, подающая надежды». Лучшим мультфильмом стала «Душа» студии Pixar.
В списках лучших американских, иностранных и независимых фильмов можно встретить такие картины, как «Дорогие товарищи!», «Земля кочевников», «Легенда о волках» и «Гнездо».
Список победителей премии Национального совета выглядит следующим образом:
- Лучший фильм — «Пятеро одной крови»;
- Лучший режиссер — Спайк Ли, «Пятеро одной крови»;
- Лучший актер — Риз Ахмед, «Звук металла»;
- Лучшая актриса — Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»;
- Лучший актер второго плана — Пол Раджи, «Звук металла»;
- Лучшая актриса второго плана — Юн Ё-джон, «Минари»;
- Лучший адаптированный сценарий — Пол Гринграсс и Люк Дейвис, «Новости со всех концов света»;
- Лучший оригинальный сценарий — Ли Айзек Чун, «Минари»;
- Лучший актерский дебют — Сидни Фланиган, «Никогда, редко, иногда, всегда»;
- Лучший режиссерский дебют — Чаннинг Годфри Пиплз, «Мисс Свобода»;
- Лучший анимационный фильм — «Душа»;
- Лучший фильм на иностранном языке — «Ла Йорона»;
- Лучший документальный фильм — «Время»;
- Лучший актерский состав — «Пятеро одной крови»;
- Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс, «Земля кочевников»;
- Награда NBR Икона кино — Чедвик Боузман;
- Награда NBR Freedom of Expression — «Одна ночь в Майами».
10 лучших американских фильмов года:
- «40-летняя версия»;
- «Девушка, подающая надежды»;
- «Душа»;
- «Звук металла»;
- «Земля кочевников»;
- «Иуда и черный мессия»;
- «Минари»;
- «Новости со всех концов света»;
- «Первая корова»;
- «Полночное небо».
5 лучших фильмов на иностранном языке:
- «Агент-крот»;
- «Дорогие товарищи!»;
- «Коллектив»;
- «Ночь королей»;
- «Яблоки».
5 лучших документальных фильмов:
- «Ва-банк: Битва за демократию»;
- «Дик Джонсон мертв»;
- «Мисс Американа»;
- «Охотники за трюфелями»;
- «Штат мальчиков».
10 лучших независимых фильмов:
- «Восхождение»;
- «Гнездо»;
- «Легенда о волках»;
- «Мисс Свобода»;
- «Никогда, редко, иногда, всегда»;
- «Подъезды»;
- «Прощай, любовь»;
- «Реликвия»;
- «Святая Фрэнсис»;
- «Форпост».
Источник: Deadline
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