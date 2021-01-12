«Мир стонет. Никому нельзя верить»: Вышел трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»

Оригинальный трейлер:

«Райя и последний дракон» — новый анимационный проект Disney, действие которого развивается в псевдоазиатском фэнтези-мире. Студия обещает захватывающее приключение с драками, экшен-сценами и очаровательным водяным драконом по имени Сису.

Сюжет вращается вокруг отважной воительницы Райи, которая вместе с верным спутником Тук-Туком покидает родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона. С его помощью она рассчитывает на победу над могущественным врагом — зловещим Друуном.

Российская премьера мультфильма состоится 5 марта 2021 года.